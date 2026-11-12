Prezydent USA Donald Trump wezwał kierownictwo Senatu do natychmiastowego procedowania pakietu w ramach procedury uzgodnienia budżetowego, który przewiduje 350 mld dolarów na potrzeby wojskowe. Jak informuje The Hill, odpowiednie oświadczenie złożył w serwisie Truth Social.

Wezwanie do Senatu

Trump oświadczył, że jego administracja ponownie wzmacnia amerykańskie siły zbrojne, i oskarżył Demokratów o zamiar blokowania inwestycji w bezpieczeństwo narodowe. Wezwał kierownictwo Senatu do poparcia pakietu, który, jak powiedział, ma zapewnić wojskowym „decydującą przewagę”.

Według publikacji Republikanie mają zaledwie kilka tygodni na uchwalenie przepisów, zanim kontrola nad obiema izbami Kongresu przejdzie na początku nowego roku w ręce Demokratów. Ma to nastąpić po sukcesie Partii Demokratycznej w wyborach połówkowych, które odbyły się w ubiegłym tygodniu.

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Na co planują przeznaczyć środki

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth wielokrotnie wzywał Kongres do zatwierdzenia pakietu, który obejmuje kilka priorytetów Trumpa. Określał finansowanie jako niezbędne do wzmocnienia armii, rozbudowy bazy przemysłu obronnego i ochrony bezpieczeństwa narodowego USA.

Wniosek o 350 mld dolarów przewiduje 47 mld dolarów na zwiększenie produkcji amunicji, 17 mld dolarów na system obrony przeciwrakietowej Golden Dome oraz ponad 48 mld dolarów na minerały o kluczowym znaczeniu. Około 103 mld dolarów planuje się przeznaczyć na tanie systemy autonomiczne, sztuczną inteligencję i środki przeciwdziałania dronom.

Jednocześnie pakiet pozostaje zablokowany w Kongresie z powodu sporów dotyczących sposobów jego finansowania. Niektórzy republikanie w Izbie Reprezentantów oświadczyli w ubiegłym miesiącu, że są gotowi zablokować pakiet forsowany przez jedną partię, jeśli administracja nie zaostrzy polityki wobec Rosji. Część ustawodawców wątpi również, czy łączna kwota finansowania będzie mogła osiągnąć 350 mld dolarów.

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