W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump zaproponował dyrektorowi generalnemu UFC Dainie White'owi objęcie stanowiska rzecznika prasowego Białego Domu. O swoim apelu amerykański prezydent poinformował we wpisie w Truth Social, podaje ABC News Australia.

Oferta dla szefa UFC

W swoim wpisie Trump nazwał White'a wybitnym, twardym zawodnikiem i wojownikiem oraz bezpośrednio wezwał go do przyjęcia pracy. Poprosił również wieloletniego promotora walk, aby zabrał ze sobą asystentów. Prezydent dodał, że niektórzy z nich, według jego słów, nie są z tego kraju.

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Wakat

W Białym Domu według stanu na sobotę nie ma rzecznika prasowego od 16 października, kiedy Katie Zacharia opuściła stanowisko po pracy na nim przez mniej niż tydzień. Trump poinformował o ofercie dla White'a w sobotę, 7 listopada, czasu lokalnego. Jego wpis zawierał ofertę objęcia stanowiska, a nie informację o mianowaniu White'a na to stanowisko.

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