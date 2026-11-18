Prezydent USA Donald Trump podczas wizyty na Filipinach spotkał się z Imeldą Marcos — wdową po byłym filipińskim dyktatorze Ferdinandu Marcosie seniorze i matką obecnego prezydenta kraju Ferdinanda Marcosa juniora. Informuje o tym The Hill.

Na nagraniu opublikowanym w serwisie społecznościowym X przez asystenta Białego Domu Trump i 97-letnia Marcos, poruszająca się na wózku inwalidzkim, wymieniają powitania. W kadrze posyła ona również prezydentowi USA całusa. Na innym nagraniu Trump powiedział, że zawsze jest ona najpiękniejsza.

Spotkanie w Manili

Podczas podróży do Manili Trump spotkał się również z prezydentem Filipin Ferdinandem Marcosem juniorem. Według gazety strona filipińska zorganizowała dla amerykańskiego przywódcy uroczyste przyjęcie. Marcos junior wysłał też Trumpowi na późną kolację smażonego kurczaka z Jollibee — filipińskiej sieci fast food.

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Oświadczenie o umowie handlowej

Trump oświadczył w serwisie Truth Social, że USA i Filipiny osiągnęły nowe porozumienie handlowe, które ma przynieść korzyści rolnikom i sektorowi energetycznemu. Nie podał szczegółów porozumienia.

Po wizycie na Filipinach Trump miał udać się do Chin na trójstronne spotkanie z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem, przywódcą państwa-agresora Rosji. The Hill zaznacza również, że Marcos junior utrzymywał dobre relacje z administracją Trumpa: po zwycięstwie Trumpa w wyborach w 2024 roku zadzwonił do niego z gratulacjami i przekazał pozdrowienia od matki.

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