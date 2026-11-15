Prezydent USA Donald Trump oskarżył administrację swojego poprzednika Joe Bidena o poważne zakłócenia w systemie kontroli ruchu lotniczego, które doprowadziły do wstrzymania lotów w całym kraju. We wpisach na Truth Social stwierdził, że administracja Bidena pogorszyła stan Federalnej Administracji Lotnictwa USA, a także wezwał Kongres do jak najszybszego przyznania środków na nowy system kontroli lotów.

Zakłócenia spowodowały opóźnienia i odwołania

Jak informuje The Independent, władze federalne po kilku godzinach chaosu na lotniskach zniosły nakaz wstrzymania startów, który obowiązywał na całym terytorium USA. W sobotę liczba odwołanych lotów przekroczyła 6 tys. Według FlightAware w piątek opóźniono ponad 9 tys. lotów, choć część opóźnień mogła być związana z pogodą lub innymi przyczynami jeszcze przed wprowadzeniem ograniczeń.

Trump określił znaczną część obecnego systemu kontroli ruchu lotniczego jako przestarzałą i oświadczył, że jego administracja już rozpoczęła prace nad jego modernizacją. Nalega, aby niezbędne finansowanie zostało przyznane od razu, a nie w częściach.

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Sprawdzają działania wykonawcy

Amerykański sekretarz transportu Sean Duffy poinformował, że zakłócenia wiążą z pracami modernizacyjnymi systemu prowadzonymi przez wykonawcę z sektora obronnego L3Harris. Firma wymieniała odcinek starego kabla miedzianego na światłowodowy i, według Duffy'ego, prace te w jakiś sposób spowodowały przeciążenie systemu.

Według Duffy'ego urzędnicy ustalają, czy zakłócenia mogły być skutkiem niekompetencji wykonawcy lub awarii routera. W chwili wypowiedzi sekretarza te wersje były na etapie weryfikacji.

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