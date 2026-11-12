Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że działania republikanów w Senacie, jego zdaniem, doprowadziły do znacznych strat Partii Republikańskiej w wyborach śródokresowych. We wpisie w Truth Social skrytykował wyższą izbę Kongresu za nieuchwalenie SAVE America Act i niezniesienie filibusteru. Informuje o tym The Hill.

Zarzuty wobec Senatu

Trump oświadczył, że republikański Senat nie może już być miejscem, w którym projekty ustaw nie posuwają się dalej. Nazwał nieuchwalenie SAVE America Act niszczącym dla partii podczas wyborów śródokresowych.

Prezydent skrytykował również republikańskich senatorów za utrzymanie filibusteru. Według niego odmowa zniesienia tej procedury może przejść do historii jako jeden z największych błędów politycznych w USA. Jednocześnie Trump pogratulował senatorowi Johnowi Thune'owi ponownego wyboru na kolejną kadencję na stanowisku lidera republikanów w Senacie.

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Wyniki wyborów śródokresowych

Według publikacji demokraci odnieśli znaczące zwycięstwa w całym kraju i odebrali republikanom mandaty w stanach Teksas, Kansas, Mississippi, Karolina Południowa, Maine i Iowa. Partia Demokratyczna ma przejąć kontrolę zarówno nad Izbą Reprezentantów, jak i Senatem w styczniu.

Po zwycięstwie demokraty Scotta Coloma w wyborach do Senatu w Mississippi demokraci będą, jak podano, mieć 55 miejsc w wyższej izbie. Na Alasce trwa zacięta rywalizacja między demokratką Mary Peltolą a urzędującym republikańskim senatorem Danem Sullivanem: po ostatniej aktualizacji liczenia głosów Peltola miała niewielką przewagę.

SAVE America Act przewidywałby surowsze wymogi przy rejestracji wyborców, w tym przedstawienie potwierdzenia obywatelstwa USA w celu głosowania w wyborach federalnych. Projekt ustawy został zatwierdzony przez Izbę Reprezentantów, jednak nie przeszedł przez Senat. Federalne prawo USA zezwala na głosowanie w wyborach federalnych wyłącznie obywatelom kraju.

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