W Astanie prezydent Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka oświadczył, że zaufanie do systemu antydopingowego Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, pozostaje bardzo ograniczone. Do powrotu rosyjskich sportowców do międzynarodowych zawodów niezbędny jest wiarygodny program kontroli antydopingowych, informuje Channel NewsAsia.

Wzmocnione niezależne kontrole

Bańka wystąpił po posiedzeniu Rady Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej w Kazachstanie. Zaznaczył, że pełna pewność co do jakiegokolwiek systemu antydopingowego nie jest możliwa, jednak wcześniejsze naruszenia ze strony Rosji wymagają szczególnej ostrożności.

Według prezydenta agencji niezależna Międzynarodowa Agencja Testująca musi wprowadzić rygorystyczny reżim kontroli wobec rosyjskich sportowców. Chodzi o zwiększenie liczby testów zarówno podczas międzynarodowych zawodów, jak i w Rosji. Bańka uważa, że większa liczba kontroli przeprowadzanych przez niezależne struktury da sportowcom pewność, że osoby powracające do rywalizacji są właściwie testowane.

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Status RUSADA

Rosyjska Agencja Antydopingowa RUSADA nadal nie spełnia wymogów Światowego Kodeksu Antydopingowego. Nie może zostać uznana za zgodną z kodeksem, dopóki Światowa Agencja Antydopingowa nie przeprowadzi audytu działalności RUSADA w Moskwie. Bańka powiedział, że z powodu wojny bezpieczne wysłanie tam ekspertów jest trudne, w szczególności ze względu na zagrożenie związane z dronami w Moskwie.

Po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski wezwał federacje sportowe, aby nie dopuszczały rosyjskich sportowców i działaczy. Później komitet zawiesił Rosyjski Komitet Olimpijski za uznanie przez niego organizacji sportowych na tymczasowo okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy, a w lipcu tymczasowo zniósł to zawieszenie. Kilka federacji sportowych już zezwala rosyjskim sportowcom na rywalizację.

Rosyjscy sportowcy wcześniej również podlegali olimpijskim ograniczeniom z powodu dopingu: po dochodzeniu w sprawie wspieranego przez państwo systemu dopingowego ponad 100 sportowców nie dopuszczono do igrzysk olimpijskich w 2016 roku w Rio de Janeiro. Na igrzyskach w 2018, 2021 i 2022 roku dopuszczeni Rosjanie występowali bez narodowej flagi i hymnu.

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