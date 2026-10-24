W Izraelu prezydent Światowego Kongresu Żydów Ron Lauder, który przez długi czas był blisko związany z premierem Binjaminem Netanjahu, ostro go skrytykował przed zbliżającymi się wyborami. Lauder nazwał szefa rządu dyktatorem i oświadczył, że Netanjahu nie przestrzega zasad demokracji, informuje Der Spiegel.

82-letni Lauder stoi na czele Światowego Kongresu Żydów od 2007 roku. Oświadczył, że sprzedał i przekazał swoje ostatnie nieruchomości w Izraelu oraz nie planuje powrotu do kraju. Według niego obecny izraelski rząd stawia własne interesy ponad interesami społeczeństwa.

Krytyka rządu i poparcie dla Eisenkota

Lauder twierdzi, że ministrowie Itamar Ben-Gwir i Becalel Smotricz niszczą kraj za wiedzą i zgodą Netanjahu. Gdyby miał wybrać kandydata w nadchodzących wyborach, poparłby lidera partii Jasz ar Gadiego Eisenkota.

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Lauder poznał Netanjahu, gdy był on ambasadorem Izraela przy ONZ w Nowym Jorku. Według niego utrzymywali bliski kontakt, jednak po powrocie do Izraela Netanjahu się zmienił i skoncentrował na karierze politycznej oraz umacnianiu swojej roli w partii Likud.

Oświadczenie o niezrealizowanym planie pokojowym

Lauder po raz pierwszy opowiedział także o negocjacjach, które, jak twierdzi, prowadził pod koniec lat 90. w imieniu izraelskiego premiera z prezydentem Syrii Hafizem Asadem i premierem Libanu Rafikiem Haririm. Według Laudera po kilku miesiącach negocjacji istniał dziesięciopunktowy plan pokojowy, na który zgodzili się wszyscy trzej politycy.

Lauder oświadczył, że Asad był gotów podpisać dokument, jednak Netanjahu tego nie zrobił. Nie ujawnił szczegółów porozumienia i powiedział, że posiada dwa egzemplarze ostatecznej wersji planu. Według niego plan przewidywał między innymi zgodę Izraela na wycofanie się ze Wzgórz Golan. Lauder wyraził również zaniepokojenie stanem relacji Izraela ze Stanami Zjednoczonymi i doradził Netanjahu, by nie włączał ekstremistów do przyszłego rządu.

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