Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał rosyjskiego przywódcę Władimira Putina, przywódcę państwa-agresora Rosji, zabójcą w odpowiedzi na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który nazwał go swoim przyjacielem. W wywiadzie dla CNN Zełenski powiedział, że Trump sam decyduje, jak nazywać Putina, jednak dla Ukrainy jest on wrogiem i zabójcą.

Jak informuje BBC News, Trump nazwał Putina przyjacielem podczas spotkania z nim i przywódcą Chin Xi Jinpingiem w Chinach w czwartek. Prezydent USA oświadczył również, że on i Putin mają świetne relacje od wielu lat.

Rosyjski atak na Ukrainę

Wypowiedzi padły po rosyjskim ataku na Ukrainę w piątek. Federacja Rosyjska, państwo-agresor, uderzyła w mosty w Kijowie i stacje kolejowe. Według BBC zginęło co najmniej dziewięć osób.

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Zełenski nazwał ten atak największym od początku roku. Według niego Rosja użyła 110 rakiet, w tym 27 balistycznych, a także ponad 400 dronów. Prezydent Ukrainy poinformował o zabitych i rannych cywilach.

Wypowiedzi Trumpa i reakcja Polski

Po uderzeniach Trump powiedział dziennikarzom w Białym Domu, że Putin chciałby zakończyć wojnę. Oświadczył również, że zarówno Zełenski, jak i Putin chcą zakończenia wojny, oraz powtórzył, że nie może powiedzieć, czy rosyjski przywódca jest przyjacielem Stanów Zjednoczonych.

Zełenski zaznaczył, że przyjazne nastawienie wobec Putina oznacza niewystarczającą presję na niego. Tymczasem Polska oświadczyła, że rosyjski pocisk manewrujący był jednym z trzech obiektów, które rano naruszyły jej przestrzeń powietrzną. Premier Polski Donald Tusk nazwał incydent prowokacją Moskwy.

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