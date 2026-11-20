Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w Berlinie, że nie otrzymał jeszcze od Stanów Zjednoczonych zaproszenia na szczyt G20, który ma odbyć się 14–15 grudnia w Miami. Wyraził nadzieję, że prezydent USA Donald Trump zaprosi Ukrainę jako bliskiego sojusznika.

Jak informuje Der Spiegel, Zełenski powiedział, że inni uczestnicy Grupy Dwudziestu sygnalizowali chęć zobaczenia Ukrainy na spotkaniu. Według niego, w przypadku otrzymania zaproszenia będzie reprezentował swój kraj i naród. Prezydent złożył to oświadczenie po spotkaniu Koalicji Chętnych w Berlinie.

Zaproszenie dla Putina

Administracja USA zaprosiła już na szczyt prezydenta Rosji, państwa-agresora, Władimira Putina. Rosja należy do G20, podczas gdy Ukraina nie jest członkiem tej grupy wiodących państw rozwiniętych i krajów o gospodarkach wschodzących.

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Stany Zjednoczone liczą na postęp w zakończeniu wojny Rosji przeciwko Ukrainie przed odbyciem szczytu. Udział Putina w spotkaniu nie został dotąd potwierdzony. Zełenski oświadczył również, że nie wie, jaka będzie odpowiedź strony rosyjskiej na zaproszenie.

Relacje z Trumpem

Podczas rozmowy z dziennikarzami Zełenskiego zapytano, czy Trump nazwał go swoim przyjacielem. Prezydent Ukrainy odpowiedział, że jego zdaniem tak było, lecz później zaznaczył, że dokładnie tego nie pamięta. Dodał, że Trump używał wobec niego różnych słów, w tym pozytywnych.

Kilka godzin wcześniej Trump publicznie nazwał Putina swoim przyjacielem podczas spotkania w chińskim Shenzhen.

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