Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Federacja Rosyjska, państwo-agresor, wykorzystała tymczasowe wstrzymanie działań bojowych w okupowanych Ołeszkach w obwodzie chersońskim do rotacji wojskowych i sprzętu. Według RMF24 do miasta i przyległej hromady wprowadzono dodatkowe siły okupantów.

Oświadczenie Zełenskiego

Ukraiński prezydent poinformował w mediach społecznościowych, że rosyjska armia pod osłoną operacji humanitarnej w Ołeszkach przeprowadziła znaczącą rotację personelu i sprzętu na lewym brzegu Dniepru. Według jego słów dodatkowe siły okupantów wprowadzono do samego miasta i okolicznej hromady.

Zełenski oświadczył również, że dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy ma przedstawić propozycje dodatkowych działań w celu ochrony życia mieszkańców Chersonia przed rosyjskim terrorem.

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Tymczasowe wstrzymanie działań bojowych

Rozejm w Ołeszkach trwał od 27 października do 1 listopada. W tym okresie ewakuowani mieszkańcy powrócili na terytorium kontrolowane przez Kijów. Wraz z nimi wróciła ukraińska delegacja, która wykonywała w mieście misję humanitarną.

23 października Biały Dom poinformował, że Ukraina i Rosja zgodziły się tymczasowo wstrzymać działania bojowe w Ołeszkach, aby dostarczyć pomoc humanitarną i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Administracja USA oświadczyła wówczas, że do osiągnięcia porozumienia przyczyniła się pierwsza dama USA Melania Trump.

Sytuacja w mieście

Ołeszki leżą około czterech kilometrów od Chersonia, na lewym brzegu Dniepru, który jest tymczasowo okupowany przez Rosję. Władze ukraińskie wielokrotnie informowały o trudnej sytuacji miejscowych mieszkańców. Strona amerykańska potwierdziła, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywało tam do dwóch tysięcy osób, w tym 50 dzieci.

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