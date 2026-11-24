Prezydent Wołodymyr Zełenski, przebywając w Berlinie w Niemczech, w wystąpieniu wideo skierowanym do spotkania parlamentarzystów państw NATO wezwał do jak najszybszego przeprowadzenia rozmów z udziałem Ukrainy, Europy, USA i Rosji jako państwa-agresora. Według niego Kijów jest gotowy na takie spotkanie już następnego dnia.

Zełenski oświadczył, że należy zrobić wszystko, co możliwe, aby czterostronne spotkanie odbyło się jak najszybciej. Powiedział również, że partnerzy Ukrainy chcą spróbować zorganizować rozmowy przed Bożym Narodzeniem, jednak Kijów liczy na wcześniejszy termin.

Udział Europy

Europejskie rządy nie uczestniczyły we wcześniejszych rozmowach z Moskwą. W ostatnich tygodniach ich dążenie do dołączenia do procesu negocjacyjnego stało się bardziej widoczne, informuje France 24.

Prezydent ponownie podkreślił również, że Ukraina dąży do pełnoprawnego członkostwa w NATO, a nie jedynie do gwarancji bezpieczeństwa ze strony państw Sojuszu. Według niego doświadczenie bojowe Ukrainy, innowacyjny przemysł obronny i liczna armia mogłyby wzmocnić NATO.

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Stanowisko NATO i gwarancje

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który wystąpił po Zełenskim na tym samym wydarzeniu, podkreślił poparcie Sojuszu dla Ukrainy. Jednocześnie zaznaczył, że przystąpienie Ukrainy wymaga jednomyślnego poparcia sojuszników, a obecnie nie wszyscy z nich zgadzają się na jej członkostwo. Rutte odrzucił również pogląd, że siły zewnętrzne, w tym Rosja, mogą decydować o składzie NATO.

W ubiegłym tygodniu wysłannik USA Jared Kushner oświadczył w Berlinie, że Waszyngton może rozważyć zapewnienie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa podobnych do tych przewidzianych w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego w ramach pokojowego uregulowania. Zełenski zauważył, że bez pełnego członkostwa w NATO pozostają pytania dotyczące mechanizmu takich gwarancji, w tym państw uczestniczących, rozmieszczenia wojsk w Ukrainie, kosztu zobowiązań oraz ich skuteczności.

Prezydent wezwał również państwa NATO do przekazania Ukrainie większej liczby środków obrony powietrznej w celu odparcia rosyjskich ataków z powietrza.

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