Prezydent USA Donald Trump został podejrzany o to, że mógł zasnąć podczas wystąpienia przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga na szczycie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w chińskim Shenzhen. Biały Dom zaprzeczył tym twierdzeniom.

Co wydarzyło się podczas wystąpienia

Jak podaje The Guardian, podczas transmisji telewizyjnej Trump zamknął oczy na około 10 sekund. Jego głowa była pochylona w dół, a ręce pozostawały złożone przed nim.

Kilku znanych krytyków Trumpa w mediach społecznościowych stwierdziło, że prezydent spał. Wśród nich były grupa Republicans Against Trump, biuro prasowe gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma oraz konserwatywny prawnik George Conway.

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Stanowisko Białego Domu

Przedstawiciele administracji prezydenta USA odrzucili te przypuszczenia. Dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Steven Cheung oświadczył, że Trump podczas przemówienia patrzył na dokumenty przed sobą, a ruch jego oczu miał rzekomo to potwierdzać.

Według publikacji Trumpa już wcześniej oskarżano o zasypianie lub senny wygląd podczas wydarzeń publicznych, w tym konferencji prasowych w Gabinecie Owalnym, posiedzeń rządu i wydarzeń sportowych. Przedstawiciele administracji oraz sojusznicy prezydenta wyjaśniali takie epizody mruganiem lub uważnym słuchaniem rozmówców.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w czerwcu ustawodawcom, że nigdy nie widział, aby Trump zasnął. Wiceprezydent J.D. Vance również w ubiegłym roku mówił, że prezydent prawie nie śpi nawet podczas długich lotów.

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