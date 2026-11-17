Prezydent Estonii Ylle Madise oświadczyła, że decyzja o możliwym zamknięciu drogowych przejść granicznych na granicy z Federacją Rosyjską — państwem-agresorem — musi opierać się na ocenie skutków gospodarczych, humanitarnych, dyplomatycznych i związanych z bezpieczeństwem. Wezwała rząd, by nie podejmował emocjonalnych decyzji, które mogłyby zaszkodzić interesom kraju.

Jak informuje ERR News, Madise uważa, że należy zakończyć podróże turystyczne i wyjazdy po tanie towary przez wschodnią granicę. Jednocześnie, jej zdaniem, należy zachować możliwość przekraczania granicy w celach dyplomatycznych i humanitarnych, w szczególności dla osób mających po drugiej stronie granicy starszych krewnych lub dzieci.

Czynniki bezpieczeństwa i humanitarne

Prezydent zaznaczyła, że rząd musi uwzględnić także informacje, które nie są w pełni publiczne. Chodzi w szczególności o możliwą rekrutację ludzi do działań przeciwko Estonii podczas przekraczania granicy, a także o zdolność organów bezpieczeństwa do reagowania na potencjalne zagrożenia.

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Madise powiedziała również, że zamknięcie granicy nie zapobiegłoby atakowi na firmę Milrem ani niedawnym próbom ataków na Threod. Według niej okoliczności, w których Finlandia podjęła decyzję o zamknięciu swojej granicy, różniły się od estońskich, a otwarta granica była korzystna dla Estonii.

Możliwe dodatkowe ograniczenia

Nie wykluczyła, że po przeprowadzeniu analizy rząd może wprowadzić dodatkowe ograniczenia dotyczące podróży, które nie mają potrzeby humanitarnej ani dyplomatycznej. Madise podkreśliła, że Polska również utrzymuje otwarte przejścia graniczne, a dyplomaci i osoby podróżujące z przyczyn humanitarnych lub do pracy w niektórych przypadkach muszą przekraczać granicę.

Komentując sytuację w Narwie, prezydent wezwała, by nie wyolbrzymiać zagrożeń dla miasta i jego gospodarki. Według niej zastępca dyrektora wykonawczego Frontexu Uku Särekanno potwierdził, że 60 pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej wraz z rodzinami przebywa w Narwie i Narwa-Jõesuu oraz ocenia rozwój sytuacji na granicy.

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