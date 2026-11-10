Przewodnicząca KE von der Leyen ogłosiła 10 mln euro dla Rumunii — Romania Insider
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas wizyty w Bukareszcie ogłosiła, że Rumunia otrzyma dodatkowe 10 mln euro na wzmocnienie operacji poszukiwawczo-ratowniczych na Morzu Czarnym.
Środki na operacje ratunkowe
Von der Leyen poinformowała o finansowaniu 9 listopada podczas wspólnego oświadczenia dla prasy z prezydentem Rumunii Nicușorem Danem w Pałacu Cotroceni. Jak podaje Romania Insider, środki mają pomóc poprawić rumuńskie zdolności poszukiwawczo-ratownicze na Morzu Czarnym.
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Regionalne centrum bezpieczeństwa
Komisja Europejska planuje również przeznaczyć 50 mln euro na przyspieszenie utworzenia regionalnego centrum bezpieczeństwa morskiego z udziałem Rumunii i Bułgarii. Inicjatywa zakłada ściślejszą współpracę z Turcją.
Ogłoszenia padły w obliczu nasilonych obaw dotyczących bezpieczeństwa po atakach rosyjskich dronów na statki handlowe w pobliżu wybrzeży Rumunii i Bułgarii.