Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała do zwiększenia presji na Iran po śmierci dwóch obywateli Włoch w wyniku ataku drona w Kuwejcie 26 listopada. Włochy i Kuwejt obarczają Teheran odpowiedzialnością za atak, podczas gdy irańskie władze temu zaprzeczają, informuje Jerusalem Post.

Zabitymi byli cywilni technicy Rheinmetall Italia Antonio Saccoccio i Emanuele Lo Russo. Obsługiwali systemy obrony powietrznej używane przez kuwejckie siły zbrojne. Według Reutersa ranni zostali również kapitan armii kuwejckiej i obywatel Pakistanu.

Reakcja UE i Włoch

Von der Leyen oświadczyła, że bezpieczeństwo w regionie Zatoki dotyczy wszystkich, i wezwała do zwiększenia presji na Teheran, aby powstrzymać ataki przeciwko sąsiadom Iranu i partnerom UE w regionie. Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani poinformował o incydencie Senat Włoch, a premier Giorgia Meloni wyraziła współczucie rodzinom ofiar.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

27 listopada Kuwejt wezwał ambasadora Iranu Mohammada Totonjiego i wręczył mu oficjalny protest. Wiceminister spraw zagranicznych Kuwejtu Hamad al-Mashaan obarczył Iran pełną odpowiedzialnością za atak i oświadczył, że kraj ma prawo do samoobrony zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych.

Stanowisko Teheranu i śledztwo

Podczas rozmowy z Tajanim minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi wyraził współczucie w związku ze śmiercią Włochów, jednak nazwał oskarżenia wobec Teheranu bezpodstawnymi. Oświadczył, że Iran nie odegrał żadnej roli w incydencie, i zaproponował Kuwejtowi oraz Włochom współpracę w ustaleniu pochodzenia i okoliczności incydentu.

Tajani poinformował, że śledztwo ustaliło, iż dron został wyprodukowany w Iranie, jednak samo to nie dowodzi bezpośredniego udziału irańskich sił w ataku. Prokuratura w Rzymie wszczęła śledztwo; wśród możliwych wersji rozważa się udział wspieranych przez Iran ugrupowań w Iraku. Minister obrony Włoch Guido Crosetto również poinformował parlament o zamiarze przeniesienia części włoskiego personelu wojskowego z Kuwejtu do Arabii Saudyjskiej.

Czytaj nas na