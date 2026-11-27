Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum 26 listopada skrytykowała decyzję amerykańskiej Agencji ds. Zwalczania Narkotyków (DEA) o uruchomieniu poufnej linii do zbierania informacji o możliwej korupcji wśród meksykańskich urzędników. W mieście Meksyk oświadczyła, że taka inicjatywa stanowi ingerencję w wewnętrzne sprawy kraju, podaje UPI.

Linie WhatsApp i Signal

Dyrektor DEA Terrance Cole 25 listopada ogłosił w mediach społecznościowych utworzenie poufnych kanałów w WhatsAppie i Signalu. Mieszkańców północno-zachodniego meksykańskiego stanu Sinaloa wezwano do przekazywania informacji o urzędnikach, którzy, zgodnie ze sformułowaniem agencji, zapewniają materialne wsparcie kartelom narkotykowym uznanym przez DEA za zagraniczne organizacje terrorystyczne.

W swoim wpisie Cole wspomniał również o sieciach przestępczych i osobach, które, jak twierdził, piorą pieniądze na finansowanie narkoterroryzmu. Oświadczył, że znaczenie mają informacje, tożsamość i bezpieczeństwo osób przekazujących dane.

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Reakcja władz Meksyku

Sheinbaum zaproponowała, by wyobrazić sobie, jak zareagowałby rząd USA, gdyby meksykańskie ministerstwo bezpieczeństwa otworzyło w WhatsAppie linię do zgłaszania korupcji w Stanach Zjednoczonych. Wezwała również amerykańskie władze do skupienia się na zwalczaniu handlu narkotykami i związanej z nim korupcji na własnym terytorium.

Gabinet bezpieczeństwa Meksyku oświadczył, że kraj nie akceptuje jednostronnych działań ani ingerencji na swoim terytorium. Podkreślono, że Meksyk ma instytucje upoważnione do przyjmowania zgłoszeń, badania przestępstw, zwalczania korupcji i zapobiegania bezkarności.

Jednocześnie Meksyk i USA współpracowały w sprawach przeciwko dużym handlarzom narkotyków. Tydzień przed oświadczeniem Cole’a oba kraje z zadowoleniem przyjęły zatrzymanie Fausto Isidro Mesy Floresa, znanego jako El Chapo Isidro, opisywanego jako jeden z najbardziej wpływowych handlarzy narkotyków w Sinaloa.

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