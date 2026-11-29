W Hadze w Holandii w poniedziałek rozpocznie się 25. sesja Zgromadzenia Państw-Stron Międzynarodowego Trybunału Karnego. Prezydentka MTK Tomoko Akane planuje pierwszego dnia spotkania zaapelować do uczestników o konkretne wsparcie dla sądu w obliczu sankcji Stanów Zjednoczonych.

Sankcje i zmiana miejsca spotkania

Zgromadzenie początkowo planowano przeprowadzić w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, jednak pod koniec września miejsce obrad przeniesiono do Hagi. Powodem były sankcje USA wobec kierownictwa MTK oraz ograniczenia wizowe, które dotknęły część delegacji.

Jak informuje The Japan Times, Akane oświadczyła, że wola polityczna państw-stron jest poddawana próbie. Jej zdaniem podjęte działania są niewystarczające, ponieważ administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozszerzyła krąg celów sankcji z urzędników sądu na całą organizację. Podczas odrębnych spotkań z ministrami państw-stron zamierza prosić o konkretną współpracę z uwzględnieniem okoliczności każdego kraju.

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Budżet i wybory sędziów

Podczas sesji, która potrwa do 7 grudnia, rozpatrzony zostanie również budżet MTK na 2027 rok. Premierka Japonii Sanae Takaichi po spotkaniu z Akane oświadczyła, że Japonia, największy krajowy darczyńca sądu, przekaże swój wkład za 2027 rok z góry jeszcze w tym roku. Akane wyjaśniła, że płatność ta odpowiada niemal dwóm miesiącom wydatków MTK.

W poniedziałek zgromadzenie wybierze także sześciu sędziów, których kadencje kończą się w marcu 2027 roku, w tym Akane. Japonia zgłosiła kandydaturę Yoshimitsu Yamauchiego, prokuratora Najwyższej Prokuratury Publicznej Japonii i ambasadora ds. współpracy w dziedzinie prawa międzynarodowego. Kolejnego prezydenta sądu wybierze 18 sędziów MTK.

Według publikacji MTK ma 125 państw-stron i regionów. Od lipca, gdy Trump wezwał członków do opuszczenia organizacji, siedmiu uczestników, w tym Wenezuela, poinformowało ONZ o wystąpieniu z MTK.

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