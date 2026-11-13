Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum spotkała się w Pałacu Narodowym z prezesem i współzałożycielem OpenAI Gregiem Brockmanem oraz jego zespołem. Strony omówiły różne zastosowania sztucznej inteligencji, w szczególności w ochronie zdrowia.

Sheinbaum poinformowała o spotkaniu w mediach społecznościowych. Według niej uczestnicy rozmowy zgodzili się, że technologie sztucznej inteligencji mogą być przydatne w świadczeniu opieki medycznej — informuje Mexico News Daily.

Cyfryzacja systemu ochrony zdrowia

Spotkanie odbyło się kilka tygodni po ogłoszeniu przez rząd federalny utworzenia Rady Doradczej ds. Cyfrowej Transformacji Sektora Ochrony Zdrowia. Jej zadaniem jest poprawa monitorowania, przechowywania i dystrybucji leków.

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Członkowie rady mają wykorzystywać narzędzia cyfrowe i sztuczną inteligencję do wykrywania niedoborów leków, monitorowania zapasów w magazynach oraz przyspieszania dostaw preparatów do publicznych szpitali i centrów medycznych. Sheinbaum nie poinformowała, czy OpenAI będzie współpracować z tą radą.

Zainteresowanie modelem inteligentnych szpitali

Podczas konferencji prasowej Sheinbaum oświadczyła również, że rząd jest zainteresowany współpracą z Chinami w różnych dziedzinach, w tym w zakresie inteligentnych szpitali. Przed podróżą do Shenzhen na spotkanie przywódców Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku powiedziała, że Meksyk dąży do wdrożenia takiego podejścia w kraju.

Inteligentne szpitale wykorzystują różne technologie, w tym sztuczną inteligencję, aby automatyzować niektóre procesy i poprawiać opiekę nad pacjentami.

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