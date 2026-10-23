W Meksyku prezydentka Claudia Sheinbaum opowiedziała o napiętej rozmowie z gubernatorką stanu Chihuahua Maru Campos dotyczącej domniemanego udziału agentów CIA w nalocie na laboratorium narkotykowe, który odbył się w kwietniu. Według prezydentki meksykańskie władze nie wydały zgody na tę operację. Jak informuje Mexico News Daily, spotkanie obu polityczek odbyło się w ubiegłym miesiącu na międzynarodowym lotnisku w Ciudad Juárez, a podczas rozmowy obie podniosły głos.

Rozmowa o domniemanym udziale CIA

Sheinbaum oświadczyła, że Campos zapytała ją, dlaczego prezydentka rzekomo oskarżyła gubernatorkę o zdradę stanu. Prezydentka odpowiedziała, że nie wysunęła takiego oskarżenia, jednak według niej śledztwo musi ustalić, dlaczego zagraniczni agenci rzekomo przybyli do Meksyku bez zezwolenia i bez przestrzegania ustawy o bezpieczeństwie narodowym.

Według wersji Sheinbaum Campos zaprzeczyła, że zezwoliła agentom CIA na wjazd do Chihuahua, i obarczyła odpowiedzialnością swojego byłego prokuratora generalnego Césara Jáureguiego. W ubiegłym tygodniu Jáuregui został aresztowany pod zarzutami na szczeblu stanowym i federalnym, wśród których wymieniana jest także zdrada stanu związana z domniemanym udziałem CIA w operacji antynarkotykowej.

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Prezydentka powiedziała także, że Campos poinformowała ją o rzekomo wykrytych w Chihuahua działaniach korupcyjnych byłego prokuratora. Sheinbaum oświadczyła, że organy ścigania powinny postępować wobec Jáureguiego tak samo jak wobec każdej innej osoby, jeśli zostaną ujawnione nielegalne działania.

Twierdzenia o powiązaniach z handlem narkotykami

Sheinbaum potwierdziła, że Campos podczas ich rozmowy twierdziła, iż Ariadna Montiel Reyes, przewodnicząca partii Morena, rzekomo ma powiązania z handlem narkotykami. Prezydentka odpowiedziała, że gubernatorka powinna przedstawić dowody, jeśli je posiada, i dodała, że dotąd takich dowodów nie przedstawiono. Sheinbaum nazwała Montiel uczciwą kobietą, która dobrze kieruje Moreną.

Kontrole organu wyborczego

Oddzielnie, podczas konferencji prasowej, Sheinbaum odniosła się do doniesień dotyczących Guadalupe Taddei, szefowej Narodowego Instytutu Wyborczego. Według mediów Taddei łączą bliskie relacje osobiste z biznesmenem José Alfredo Hernándezem Casillasem, którego rodzinne firmy otrzymywały duże kontrakty od INE. Prezydentka poparła przeprowadzenie audytów w organie wyborczym i oświadczyła, że nie może tam być „nawet śladu korupcji”. Taddei zaprzeczyła jakiemukolwiek faworyzowaniu lub korupcji przy zawieraniu umów z firmami powiązanymi z Hernándezem Casillasem.

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