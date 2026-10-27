Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum proponuje wzmocnienie federalnej ustawy o zabytkach oraz strefach archeologicznych, artystycznych i historycznych, aby zakazać ostatecznego wywozu z kraju chronionych dzieł sztuki. Wstępny projekt dokumentu dotyczącego ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego opublikowano 15 października, informuje Mexico News Daily.

Zakaz dla prywatnych właścicieli

Inicjatywa ma usunąć sprzeczność między obowiązującą ustawą, która nie przewiduje ograniczeń w eksporcie dzieł istotnych kulturowo, a dekretami prezydenckimi dotyczącymi poszczególnych artystów. Projekt wprost zakazuje ostatecznego eksportu obiektów będących własnością prywatną, które uznano za zabytki artystyczne lub historyczne i które należą do kompetencji meksykańskiego Narodowego Instytutu Sztuk Pięknych i Literatury.

Dokument przyznaje również instytutowi uprawnienia do badania, ochrony, zachowania i restaurowania takich dzieł znajdujących się w prywatnych rękach. W projekcie wskazano, że jest to konieczne, aby zapewnić pierwszeństwo prawa do kultury przed prawem własności prywatnej.

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Sprawy Kahlo i kolekcja Gelmana

Dziesięć dekretów prezydenckich już uznało za dziedzictwo narodowe dzieła Diega Rivery, Davida Alfaro Siqueirosa, José Clemente Orozco, Octavio Paza, Remedios Varo, Fridy Kahlo i Maríi Izquierdo. Jednocześnie w przypadku dzieł Rivery i Orozco obowiązuje wyjątek: mogą one być ostatecznie wywożone do muzeów.

Wywóz z Meksyku obrazów sztalugowych, prac graficznych i dokumentów technicznych Fridy Kahlo, należących do prywatnych właścicieli i znajdujących się na terytorium kraju, jest zakazany od 1984 roku. Sąd Najwyższy ma rozpatrzyć zaskarżenie tego dekretu wniesione przez właściciela obrazu „Autoportret z medalionem”. W 2010 roku kolekcjoner Andrés Blaisten uzyskał ochronę sądową przed zakazem eksportu prac Maríi Izquierdo, a odpowiedni dekret uznano za niekonstytucyjny.

Inicjatywa Sheinbaum pojawiła się w związku ze sporem dotyczącym kolekcji Gelmana, który dotyczy przekazania 160 z jej 300 dzieł do Banco Santander w Kantabrii w Hiszpanii.

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