Prezydentka Sheinbaum wystąpi na forum biznesowym APEC w Chinach — Mexico News Daily
Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum będzie przebywać w dniach 17–19 listopada w Shenzhen w Chinach, gdzie wystąpi jako główna mówczyni na wydarzeniu Rady Doradczej Biznesu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). O jej programie poinformował minister gospodarki Marcelo Ebrard, pisze Mexico News Daily.
Według Ebrarda Sheinbaum i przewodniczący ChRL Xi Jinping będą jedynymi światowymi przywódcami, którzy wystąpią na sesji plenarnej z udziałem członków Rady Doradczej Biznesu APEC. Do tej rady, jak zaznaczył minister, należy ponad 1000 przedstawicieli biznesu z 21 gospodarek APEC.
Spotkania z liderami APEC
Prezydentka Meksyku planuje również dwustronne spotkania z liderami Chin, Kanady, Australii i Wietnamu. Ebrard dodał, że przedstawiciele innych gospodarek APEC także poprosili o rozmowy ze stroną meksykańską, więc takie spotkania mogą się odbyć.
Sheinbaum weźmie również udział w spotkaniu liderów APEC. Tematem wydarzenia jest „Budowanie wspólnoty Azji i Pacyfiku dla wspólnego dobrobytu”. Według Ebrarda na kraje APEC przypada 52% bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Meksyku, a sam Meksyk będzie gospodarzem spotkania liderów ugrupowania w 2028 roku.
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Inwestycje i negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi
Sheinbaum oświadczyła, że podczas wydarzenia biznesowego opowie o państwowym planie gospodarczym Plan México, modelu gospodarczym kraju oraz możliwościach inwestycyjnych. Jednym z celów planu jest przyciągnięcie dodatkowych inwestycji zagranicznych i zwiększenie udziału krajowych komponentów w produktach meksykańskiego sektora produkcyjnego.
Powiedziała również, że podczas wizyty w Chinach nie odbędzie dwustronnego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jednocześnie Sheinbaum zasugerowała, że może spotkać się z nim na szczycie G20 w klubie Mar-a-Lago na Florydzie w grudniu, jeśli pojawi się taka możliwość.
Prezydentka Meksyku podkreśliła, że jej spotkanie z Xi Jinpingiem nie powinno stworzyć problemów dla negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Zaznaczyła, że Meksyk i USA utrzymują stały kontakt w sprawach handlowych.