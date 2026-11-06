Prezydentka Meksyku Sheinbaum oświadczyła, że Narodowy Instytut Wyborczy kraju, INE, należy „oczyścić” po skandalu dotyczącym kontraktów na dostawy materiałów wyborczych. Jak podaje Mexico News Daily, powiedziała, że instytut musi gwarantować wolę wyborców, uczciwe wybory, przejrzystość i republikańską oszczędność.

Oświadczenia dotyczące pracy INE

Sheinbaum twierdzi, że korupcja przy zawieraniu kontraktów na materiały wyborcze w INE mogła mieć miejsce nie tylko za kadencji byłej szefowej instytutu Guadalupe Taddei. Według niej takie przypadki występowały przez cały okres, gdy INE w latach 2014–2023 kierował Lorenzo Córdova, a być może także wcześniej. Jednocześnie zaznaczyła, że musi to ustalić audyt.

Taddei podała się do dymisji w ubiegłym tygodniu wśród oskarżeń, że korzystne kontrakty otrzymywały firmy powiązane z przedsiębiorcą José Alfredo Hernándezem Casillasem, z którym, według publikacji, łączyły ją bliskie relacje osobiste. Mexico News Daily podaje również, że Taddei i Hernández Casillas prawdopodobnie zostali wpisani na listę osób zablokowanych przez Ministerstwo Finansów i powinni zostać zbadani przez federalnych prokuratorów.

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Zabójstwo członka rady miejskiej

Podczas porannej konferencji prasowej Sheinbaum skomentowała również zabójstwo członka rady miejskiej Cuernavaki Gabriela Rivasa Ríosa, przedstawiciela partii Morena i aktywisty ekologicznego. Rivas został zabity w środę w stolicy stanu Morelos. Prezydentka nazwała tę zbrodnię smutną i oburzającą oraz oświadczyła, że była ona wymierzona właśnie w polityka. Poprosiła federalny Gabinet Bezpieczeństwa o wsparcie prokuratury Morelos w śledztwie.

Rivas krytykował projekt mieszkaniowy Alto Verde, proponowany na terenie La Casahuatera w Cuernavace, ze względu na możliwe skutki dla środowiska. Sheinbaum powiedziała, że jej administracja wraz z gubernatorką Morelos Margaritą González Saravią rozważy możliwe działania dotyczące tego projektu. Według niej Rivas nie zwracał się o ochronę federalną.

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