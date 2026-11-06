Wartość skumulowanych bezpośrednich inwestycji UE w krajach spoza bloku wyniosła na koniec 2025 roku 9,48 bln euro, o 2,3% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie wartość skumulowanych bezpośrednich inwestycji inwestorów z krajów spoza UE w bloku spadła o 2,8% — do 6,99 bln euro, informuje Cyprus Mail, powołując się na dane Eurostatu.

Spadek pozycji inwestycyjnych

Na koniec 2024 roku wartość skumulowanych bezpośrednich inwestycji UE w krajach spoza bloku wynosiła 9,70 bln euro. Wartość bezpośrednich inwestycji inwestorów spoza UE w bloku rok wcześniej wynosiła 7,19 bln euro.

Spadek wartości napływających pozycji inwestycyjnych kontynuuje trend trwający od 2022 roku. Wówczas inwestorzy z reszty świata posiadali w UE bezpośrednie inwestycje o wartości 7,88 bln euro — był to najwyższy poziom od 2013 roku.

Dane te odzwierciedlają skumulowaną wartość bezpośrednich inwestycji transgranicznych, a nie przepływy inwestycyjne w konkretnym roku. Na podmioty specjalnego przeznaczenia, tworzone głównie do przeprowadzania operacji finansowych i strukturyzowania inwestycji, przypadało 26,2% wszystkich pozycji inwestycyjnych UE za granicą. W strukturze inwestycji z krajów spoza UE w bloku ich udział wynosił 33,3%.

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USA i Wielka Brytania wśród głównych partnerów

Największym kierunkiem inwestycji UE pozostały Stany Zjednoczone: 2,79 bln euro, czyli 29,4% wszystkich skumulowanych bezpośrednich inwestycji bloku poza jego granicami. Wielka Brytania zajęła drugie miejsce z 1,88 bln euro, czyli 19,8%, a Szwajcaria trzecie z 812 mld euro, czyli 8,6%.

Kolejnymi kierunkami inwestycji UE były Brazylia z 310 mld euro i Kanada z 246 mld euro. Kajmany i Meksyk miały po 2,4% takich pozycji inwestycyjnych, Chiny bez Hongkongu i Singapur — po 2,3%, a Bermudy — 2%.

Stany Zjednoczone były również największym źródłem bezpośrednich inwestycji w UE — 2,08 bln euro, czyli 29,7% całości. Za nimi znalazła się Wielka Brytania z 1,26 bln euro, czyli 18,1%. Szwajcaria zapewniła 602 mld euro, Kajmany — 323 mld euro, a Japonia — 249 mld euro.

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