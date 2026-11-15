W Arabii Saudyjskiej łączny zysk netto sześciu spółek energetycznych notowanych na giełdzie Saudi Exchange wzrósł w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku o 42,8%, do 396,15 mld riali saudyjskich, czyli 105,64 mld dolarów. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Największy udział w tym wyniku miało Saudi Aramco. Zysk spółki przypadający akcjonariuszom zwiększył się o 36,1%, do 379,02 mld riali (101,07 mld dolarów). Stanowi to około 95,7% łącznego zysku sektora. Przychody Aramco oraz inne dochody związane ze sprzedażą wzrosły o 20,8%, do około 1,52 bln riali (405,33 mld dolarów).

Wzrost zysków Bahri i Petro Rabigh

National Shipping Company of Saudi Arabia, czyli Bahri, zajęła drugie miejsce pod względem zysku netto. Jej wynik wzrósł o 586,7%, do 9,98 mld riali (2,66 mld dolarów), a przychody zwiększyły się o 268,4%, do 26,1 mld riali. Spółka skorzystała na wzroście aktywności w transporcie morskim i wyższych stawkach frachtowych, zwłaszcza w segmencie transportu ropy.

Rabigh Refining and Petrochemical Company, znana jako Petro Rabigh, w ciągu dziewięciu miesięcy osiągnęła około 6,7 mld riali (1,79 mld dolarów) zysku netto. Rok wcześniej spółka odnotowała stratę w wysokości 3,29 mld riali. Jej przychody wzrosły o 113,6%, do 52,03 mld riali. Do poprawy wyników przyczyniły się wyższe wskaźniki operacyjne kompleksu, większe wolumeny sprzedaży, wyższe ceny produktów naftowych i petrochemicznych, a także niższe koszty finansowania.

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Słabsze wyniki spółek wiertniczych

Wyniki części spółek wiertniczych oraz Saudi Arabian Refineries Company były słabsze. Zysk netto ADES Holding spadł o 23%, do 459,8 mln riali (122,6 mln dolarów), choć jej przychody wzrosły o 44%. Na wynik finansowy wpłynęły niższa marża operacyjna, wyższe koszty oraz tymczasowe zawieszenie kilku regionalnych operacji.

Zysk Arabian Drilling Company spadł o 90,6%, do 6,9 mln riali (1,84 mln dolarów), a przychody zmniejszyły się o 8,1%. Saudi Arabian Refineries Company z kolei zwiększyła stratę netto o 24,4%, do 27,5 mln riali (7,33 mln dolarów), w szczególności z powodu utraty wartości części inwestycji i wzrostu kosztów administracyjnych.

W trzecim kwartale 2026 roku łączny zysk netto sześciu spółek wzrósł o 50,1% rok do roku, do 145,15 mld riali (38,71 mld dolarów). Na tle zakłóceń dostaw na Bliskim Wschodzie, wzrostu cen nośników energii i rosnących marż rafineryjnych poprawiły się także kwartalne wyniki ExxonMobil, Shell i TotalEnergies.

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