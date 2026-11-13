W Korei Południowej łączny zysk netto pięciu największych firm maklerskich wyniósł w lipcu–wrześniu 851,2 mld wonów, czyli około 640 mln dolarów. To o 81,13% mniej niż w poprzednim kwartale, gdy wskaźnik osiągnął rekordowe 4,51 bln wonów, informuje Korea Herald.

Strata Mirae Asset Securities

Największy spadek odnotowała Mirae Asset Securities, największa w kraju firma maklerska pod względem kapitału własnego. Po zysku netto w wysokości 1,91 bln wonów w drugim kwartale spółka zakończyła trzeci kwartał ze stratą netto 405,6 mld wonów i stratą operacyjną 502,3 mld wonów. Rok wcześniej jej zysk netto w tym okresie wynosił 343,8 mld wonów.

Na wynik Mirae Asset Securities wpłynęły znaczne straty z tytułu przeszacowania własnych aktywów inwestycyjnych. Wśród przyczyn publikacja wymienia obniżenie wyceny udziału spółki w amerykańskiej firmie kosmicznej SpaceX, a także umocnienie wona południowokoreańskiego wobec dolara amerykańskiego.

Spadek handlu na rynku akcji

Inni duzi brokerzy pozostali rentowni, ale ich wyniki kwartalne również spadły. Zysk netto Korea Investment & Securities wyniósł 281,8 mld wonów, o 70,23% mniej niż kwartał wcześniej. Kiwoom Securities zarobiła 238,6 mld wonów, zmniejszając zysk o 64,95%.

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W Samsung Securities zysk netto zmniejszył się o 27,7%, do 352,8 mld wonów, a NH Investment & Securities poinformowała o spadku o 21,62%, do 383,6 mld wonów. Wśród czynników pogorszenia wyników znalazły się ochłodzenie rynku akcji, niższa aktywność handlowa i ograniczenie udziału inwestorów detalicznych.

Średnia dzienna wartość obrotu na koreańskich rynkach, uwzględniająca Korea Exchange i alternatywną platformę Nextrade, spadła w trzecim kwartale o 36,24% — ze 118,1 bln do 75,3 bln wonów. W październiku obniżyła się dodatkowo o 5,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, do 38,1 bln wonów.

Jednocześnie wyniki za dziewięć miesięcy pozostają wysokie dzięki zyskom z pierwszego półrocza. Korea Investment & Securities wykazała 2,01 bln wonów zysku netto za styczeń–wrzesień, o 20,1% więcej niż rok wcześniej. Mirae Asset Securities uzyskała w tym samym okresie rekordowe 2,50 bln wonów, czyli o 148,2% więcej rok do roku.

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