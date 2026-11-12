W Arabii Saudyjskiej łączny zysk netto dziewięciu spółek transportowych i logistycznych notowanych na Saudi Exchange wzrósł w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku o 20,7%, do 1,063 mld riali saudyjskich, czyli 283,5 mln dolarów. Ich łączne przychody zwiększyły się o 13%, do 18,08 mld riali (4,82 mld dolarów), podaje Asharq Al-Awsat.

Logistyka i porty stały się motorami wzrostu

Największy zysk netto w sektorze osiągnęła SAL Saudi Logistics Services — około 579,9 mln riali, o 16,9% więcej niż rok wcześniej. Na spółkę przypadło około 54,6% łącznego zysku dziewięciu przedsiębiorstw, a jej przychody wzrosły o 28,2%, do 1,54 mld riali.

SISCO Holding zwiększył zysk netto o 140,7%, do 148,5 mln riali. Spółka powiązała ten wynik z poprawą działalności portowej, wzrostem wolumenu obsługiwanych ładunków oraz rozwojem operacji logistycznych. Zysk netto SAPTCO wzrósł o około 521% — z 13,1 mln do 81,5 mln riali, podczas gdy jej przychody zwiększyły się o 13,8%.

W materiale zaznaczono, że zakłócenia w transporcie morskim przez Cieśninę Ormuz i Morze Czerwone skłoniły firmy żeglugowe do poszukiwania alternatywnych tras. Porty Arabii Saudyjskiej na wybrzeżach Zatoki Arabskiej i Morza Czerwonego, a także lądowe sieci transportowe kraju, tworzą dodatkowe możliwości dla przewozu ładunków, logistyki magazynowej i rozwoju korytarzy logistycznych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wynajem samochodów i usługi lotnicze pod presją

United International Transportation Company, działająca pod marką Budget Saudi, zajęła drugie miejsce pod względem zysku — 199,6 mln riali, jednak było to o 19,7% mniej niż rok wcześniej. Jej przychody wzrosły jednocześnie o 11%, do 1,91 mld riali. Spółka wyjaśniła spadek zysku niższym wykorzystaniem floty wynajmu krótkoterminowego, wolniejszym odnawianiem kontraktów długoterminowych oraz przechodzeniem klientów do tańszych kategorii samochodów.

Theeb Rent a Car zmniejszyła zysk netto o 52,2%, do 68,4 mln riali, a Lumi Rental — o 61,3%, do 61,9 mln riali. flynas zmniejszyła stratę netto o 83,9%, do 95,7 mln riali, podczas gdy Saudi Ground Services przeszła od zysku w wysokości 298,5 mln riali w okresie styczeń–wrzesień 2025 roku do straty netto w wysokości 28,6 mln riali.

W trzecim kwartale dziewięć spółek łącznie osiągnęło około 413,1 mln riali zysku netto. SAL uzyskała 231,9 mln riali, SISCO Holding — 63,1 mln riali, a flynas wróciła do rentowności z dochodem netto na poziomie około 27 mln riali po stratach w drugim kwartale.

Czytaj nas na