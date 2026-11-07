W Tanzanii zysk netto spółki telekomunikacyjnej i płatniczej Vodacom Tanzania za sześć miesięcy zakończonych 30 września 2026 roku wzrósł o 182,7% do 117,8 mld szylingów tanzańskich, czyli około 44 mln dolarów. Rok wcześniej wskaźnik wynosił 41,7 mld szylingów. The Rio Times informuje, powołując się na wyniki okresowe spółki dla Giełdy Papierów Wartościowych w Dar es Salaam.

Przychody i wynik operacyjny

Przychody Vodacom Tanzania wzrosły o 19% do 1,08 bln szylingów, czyli około 407 mln dolarów. Jednocześnie przychody z usług, które nie obejmują sprzedaży telefonów, zwiększyły się o 20,8%. EBITDA wzrosła o 33,1%, do 425,8 mld szylingów, a zysk operacyjny zwiększył się o 126,9%, do 239 mld szylingów.

Spółka wyjaśniła znaczący wzrost zysku operacyjnego spadkiem kosztów amortyzacji o 13%. W poprzednim roku koszty te obejmowały przyspieszoną amortyzację sprzętu wymienionego w ramach programu modernizacji sieci. Bez uwzględnienia efektu tych ubiegłorocznych kosztów i wahań walutowych bazowy wskaźnik EBITDA wzrósł o 26,6%, według szacunku spółki.

Wzrost M-Pesa i mobilnego internetu

Przychody z usługi płatności mobilnych M-Pesa zwiększyły się o 26,2%, do 443,3 mld szylingów. Liczba jej użytkowników wzrosła o 14,1%, a wartość i liczba transakcji, według danych Vodacom Tanzania, zwiększyły się każda o niemal 40%.

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Przychody z mobilnego internetu wzrosły o 24,6% i osiągnęły 319,2 mld szylingów. Liczba użytkowników smartfonów zwiększyła się o 15,3%, a wolumen transmisji danych o 19,2%. Natomiast przychody z usług głosowych wzrosły o 5,5%, do 174,5 mld szylingów.

Inwestycje w sieć

Liczba klientów, według wewnętrznej metodologii spółki, wzrosła o 17%, do 29,2 mln. Nakłady kapitałowe Vodacom Tanzania zwiększyły się do 246 mld szylingów z 150,8 mld szylingów rok wcześniej: środki przeznaczono na modernizację sieci radiowej oraz rozszerzenie zasięgu 4G i 5G.

Spółka oczekuje, że w średnim terminie przychody z usług będą rosły w niskim dwucyfrowym tempie. Planowany poziom nakładów kapitałowych określono na 13–16% przychodów.

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