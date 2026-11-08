W USA po druzgocącej porażce Partii Republikańskiej w wyborach śródokresowych część zwolenników ruchu MAGA zaczęła obarczać odpowiedzialnością prezydenta Donalda Trumpa, jego doradców i kierownictwo partii. W Dallas zwolennicy kandydata do Senatu Kena Paxtona, którego źródło nazywa faworytem Trumpa, mówili o niezadowoleniu z prezydenta i jego wpływu na kampanię.

Jak informuje NDTV World, Demokraci zdobyli duże większości w obu izbach Kongresu. W Senacie mogą kontrolować do 56 ze 100 miejsc. Demokraci wygrali również wszystkie wybory obejmujące cały stan w Teksasie i będą kontrolować urzędy gubernatorów w siedmiu stanach, w których Trump zwyciężył w wyborach prezydenckich w 2024 roku.

Krytyka wewnątrz MAGA

Rozmówcy Reutersa wśród aktywistów MAGA, prawicowych blogerów, strategów partyjnych i chrześcijańskich nacjonalistów wskazywali różne przyczyny niepowodzenia Republikanów. Wśród nich były wysokie koszty życia, ceny paliw, wojna z Iranem, niezadowolenie z sytuacji gospodarczej i korupcji w Waszyngtonie. Część przedstawicieli ruchu krytykowała również decyzję władz o zredagowaniu lub nieujawnieniu znacznych części materiałów śledczych dotyczących Jeffreya Epsteina.

Według analizy firmy PeakMetrics przeprowadzonej dla Reutersa ponad 20% zwolenników MAGA w próbie wpisów na X i Reddicie wyrażało wątpliwości co do przywództwa i kierunku ruchu. Około połowa tej grupy nadal popierała MAGA, lecz nie postrzegała już Trumpa jako jego lidera. Druga połowa pozostawała lojalna wobec prezydenta, choć go krytykowała.

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Profesor Uniwersytetu Maryland Jennifer Golbeck, która analizuje publikacje związane z MAGA od 2016 roku, poinformowała o spadku aktywności najwierniejszych zwolenników Trumpa. Według jej danych liczba wpisów i komentarzy na forum Patriots.Win spadła od stycznia o 27%.

Trump zaostrza kurs

Po wyborach Trump nie ogłosił zmiany kursu politycznego, lecz awansował Stephena Millera, jednego z głównych autorów twardej polityki imigracyjnej administracji, na stanowisko szefa personelu Białego Domu w miejsce Susie Wiles. Decyzję tę poparli niektórzy wpływowi przedstawiciele MAGA, którzy wzywają do powrotu do nacjonalistycznego i antyimigracyjnego programu ruchu.

Jednocześnie twierdzenia o rzekomym fałszowaniu wyborów, które były jednym z centralnych tematów MAGA po wyborach prezydenckich w 2020 roku, tym razem niemal zniknęły z retoryki prawicowych influencerów. Według organizacji States United Action kandydaci, którzy popierali fałszywe twierdzenia Trumpa o masowych fałszerstwach w 2020 roku, ponieśli znaczące porażki: w przyszłym roku będą zajmować co najmniej o 41 stanowisk mniej w Kongresie i organach władz stanowych.

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