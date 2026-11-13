Mieszkańcy wysokogórskich wsi Chhangru i Tinkar w nepalskim okręgu Darchula przygotowują się do opuszczenia swoich domów w listopadzie na sześć miesięcy z powodu obfitych opadów śniegu i mrozów. Do kwietnia obie miejscowości, położone w pobliżu granic z Chinami i Indiami, mają całkowicie opustoszeć, informuje Kathmandu Post.

Przygotowania przed wyjazdem

W Tinkarze jest 75 gospodarstw domowych, a w Chhangru — 124, zaś łączna liczba mieszkańców wynosi około 1 200 osób. Zimą śnieg długo nie topnieje, dlatego miejscowi wyjeżdżają do administracyjnego centrum okręgu Khalanga i innych niżej położonych obszarów. Coroczne sezonowe przesiedlenie nazywa się tutaj kuncha sarne.

Przed drogą rodziny przechowują zbiory, przygotowują drewno opałowe i paszę dla zwierząt, suszą liście na ściółkę oraz odkładają zapasy ziemniaków, fasoli i mąki. Mieszkańcy przygotowują również suszone przetwory z choto, dużej odmiany rzodkwi. Na polach sieją czosnek, groch, kolendrę i gorczycę liściową, aby wiosną wrócić do roślin, które już wzeszły.

We wsiach jest tylko jeden sezon rolniczy w roku, a hodowla zwierząt stanowi główne źródło dochodu mieszkańców. Rodziny zabierają ze sobą krowy mleczne, a inne zwierzęta pozostawiają w miejscach z dobrymi pastwiskami pod opieką pasterzy. Rodziny wspólnie zatrudniają pasterzy i dzielą koszty zależnie od liczby zwierząt.

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Przed wyjazdem każde gospodarstwo domowe odprawia rytuały na cześć swojego rodowego bóstwa, zaprasza sąsiadów na poczęstunek, a następnie społeczność odprawia wspólne nabożeństwo. Potem mieszkańcy opuszczają wsie tego samego dnia.

Tydzień pieszo przez Indie

Droga do nizin zajmuje około tygodnia pieszo i prowadzi przez terytorium Indii. Podróż jest szczególnie trudna dla dzieci, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży oraz kobiet towarzyszących zwierzętom gospodarskim.

Miejscowi mieszkańcy skarżą się, że osuwiska uszkodziły kilka odcinków szlaku między Tinkarem a Chhangru, a także drogę juczną z Chhangru do Dumlingu. Część trasy naprawiono z udziałem mieszkańców, Policji Zbrojnej i Policji Nepalu, jednak nadal pozostaje ona trudna do pokonania. Według gazety cztery lata temu na naprawę trasy wydano około 15,4 mln rupii nepalskich, lecz mieszkańcy wciąż są zmuszeni przechodzić przez Indie.

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