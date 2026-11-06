W Wielkiej Brytanii książę Harry i pięcioro innych powodów złożyli do Sądu Apelacyjnego wnioski o zgodę na zaskarżenie orzeczenia w sprawie przeciwko wydawcy Daily Mail, spółce Associated Newspapers. Informuje o tym The Guardian.

Wraz z Harrym wnioski złożyli Doreen Lawrence, Elton John i jego mąż David Furnish, a także aktorki Elizabeth Hurley i Sadie Frost. W lipcu sędzia Nicklin oddalił ich powództwa, wskazując, że powodowie nie udowodnili bezprawnego pozyskania jakichkolwiek informacji.

Wniosek o apelację

Przedstawiciel powodów oświadczył, że wnoszą oni o ponowne rozpatrzenie zarówno oddalenia powództw, jak i decyzji o zwrocie kosztów sądowych. Ich zdaniem decyzje te są bezprecedensowe i zawierają błędy prawne oraz faktyczne.

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Pracownicy sądu potwierdzili złożenie wniosku do Sądu Apelacyjnego. Pisemne orzeczenie sędziego, liczące 436 stron, wydano po 11-tygodniowym postępowaniu. Sędzia zaznaczył również, że nie można wnioskować o bezprawnym pochodzeniu materiału, jeśli istniał zgodny z prawem i realistyczny sposób uzyskania informacji.

Argumenty stron i koszty

Podczas rozpraw prawnicy powodów twierdzili, że prywatni detektywi, dziennikarze freelancerscy i pracownicy Associated Newspapers przechwytywali wiadomości głosowe, podsłuchiwali telefony stacjonarne i pozyskiwali dane w drodze oszustwa. Przedstawiciele wydawcy z kolei oświadczyli, że dziennikarze Daily Mail i Mail on Sunday korzystali z legalnych źródeł, w tym z przyjaciół, rzeczników, wcześniejszych publikacji, materiałów freelancerów, innych gazet i agencji informacyjnych.

Po przegraniu sprawy Harry i pozostali powodowie stanęli wobec kosztów sądowych przekraczających 50 mln funtów. W sierpniu sędzia orzekł, że mają oni zapłacić wydawcy 9 544 355 funtów w ciągu siedmiu dni jako wstępną wpłatę na poczet kosztów przed dalszymi rozprawami dotyczącymi ostatecznej kwoty.

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