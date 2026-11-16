Książę Harry odwiedził rannych wojskowych we Lwowie — Der Spiegel

Brytyjski książę Harry złożył niezapowiedzianą wizytę we Lwowie w Ukrainie, gdzie spotkał się z rannymi weteranami wojennymi w klinice rehabilitacyjnej. Według źródła podczas rozmowy z wojskowymi powiedział, że wygrywają wojnę.

Wizytę utrzymywano w tajemnicy

O podróży poinformowano dopiero po tym, jak Harry opuścił Ukrainę. Jak pisze Der Spiegel, powołując się na agencję PA, wizyta nie została ujawniona ze względów bezpieczeństwa. Była to czwarta podróż Harry’ego do Ukrainy od początku rosyjskiej agresji.

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Książę obejrzał również mecz rugby na wózkach w szkolnej hali sportowej. Zawodnicy rywalizowali o miejsca w ukraińskiej reprezentacji na Invictus Games — międzynarodowym turnieju dla rannych i chorych żołnierzy oraz weteranów, założonym przez Harry’ego.

Przygotowania do Invictus Games

Kolejne Invictus Games mają odbyć się w przyszłym roku w Birmingham. Według informacji The Guardian, przytoczonych przez Der Spiegel, Ukraina planuje wysłać na turniej około 60 uczestników i uczestniczek. Harry oświadczył również, że za każdym razem, gdy wraca do Ukrainy, odczuwa gościnność i ciepło.

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