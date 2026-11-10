Książę Harry podczas wydarzenia poświęconego bezpieczeństwu dzieci w internecie w Parlamencie Europejskim w Brukseli w Belgii wezwał do wprowadzenia surowszych zasad dla platform społecznościowych. Książę Sussexu oświadczył, że wielkie firmy technologiczne tworzą świat „chaosu”, podziałów i braku odpowiedzialności.

Apel o surowsze zasady

Harry przemawiał 10 listopada na wydarzeniu poświęconym ochronie nieletnich w internecie. Podkreślił potrzebę ochrony dzieci przed treściami, które mogą popychać je do samobójstwa lub samookaleczenia, informuje Politico Europe.

Książę wyraził również zaniepokojenie polityką prywatności platform. Jak stwierdził, takie zasady mogą uniemożliwiać rodzicom dowiedzenie się, jak zmarły ich dzieci. Żona Harry’ego, Meghan Markle, była obecna na wydarzeniu, ale zrezygnowała z planowanego wystąpienia w dyskusji panelowej.

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Plany Komisji Europejskiej

Platformy internetowe w UE są już regulowane przez akt o usługach cyfrowych. Komisja Europejska przygotowuje także specjalny system dla nieletnich w ramach inicjatywy Kids Act. Propozycja przewiduje zakaz korzystania z większości platform społecznościowych przez dzieci poniżej 13. roku życia oraz sformalizowanie wymogów dotyczących kontroli rodzicielskiej.

Wizyta księcia i księżnej Sussexu przyciągnęła znaczną uwagę mediów i pracowników Parlamentu Europejskiego. Na wydarzenie przyszli również europosłowie z Komisji Rynku Wewnętrznego, która prowadzi w imieniu Parlamentu negocjacje dotyczące Kids Act, w tym węgierska konserwatystka Dóra Dávid i słowacka liberałka Veronika Cifrová Ostrihoňová.

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