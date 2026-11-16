Książę William i księżna Catherine przybyli do Indii z trzydniową wizytą. To ich pierwsza wspólna podróż zagraniczna, odkąd u Catherine zdiagnozowano raka w 2024 roku, informuje The Independent.

Ceremonia Earthshot Prize w Mumbaju

Para królewska rozpocznie wizytę w Mumbaju, gdzie we wtorek odbędzie się ceremonia wręczenia nagród Earthshot Prize. Założona przez Williama inicjatywa ekologiczna wyróżnia pięciu laureatów, z których każdy otrzymuje 1,3 mln dolarów, czyli 1 mln funtów szterlingów, na rozwój rozwiązań służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Oczekuje się, że ceremonia w Indiach będzie największą od ustanowienia nagrody w 2020 roku. Wśród jej uczestników mają znaleźć się legenda indyjskiego krykieta Sachin Tendulkar, aktorzy Alia Bhatt i Rami Malek, a brytyjski zespół Take That wystąpi w Indiach po raz pierwszy.

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William oświadczył w mediach społecznościowych, że Indie wniosły „nadzwyczajny wkład” w Earthshot w ciągu ostatnich sześciu lat i mają więcej finalistów oraz laureatów nagrody niż jakikolwiek inny kraj.

Spotkanie z Narendrą Modim

Para odwiedzi także wydarzenia poświęcone indyjskim branżom krykieta, mody i filmu. Po Mumbaju udadzą się do Nowego Delhi, gdzie w środę zaplanowano spotkanie z premierem Indii Narendrą Modim. William i Catherine ostatnio spotkali się z Modim podczas poprzedniej wizyty w Indiach dziesięć lat temu.

Catherine ogłosiła, że przechodzi leczenie onkologiczne, w marcu 2024 roku po poważnej operacji jamy brzusznej. W styczniu 2025 roku poinformowała o remisji i stopniowo wróciła do pełnienia obowiązków publicznych. W maju odbyła podróż do Włoch bez Williama — było to jej pierwsze zagraniczne wydarzenie od postawienia diagnozy.

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