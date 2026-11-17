W Mumbaju w Indiach książę William przyznał pięciu laureatom Earthshot Prize po 1 mln funtów szterlingów, czyli około 1,3 mln dolarów. Nagrody przyznano za rozwiązania w dziedzinie czystego transportu, energii odnawialnej, ochrony lasów i ochrony ekosystemów morskich, informuje The Independent.

Pięciu laureatów nagrody

Zwycięzców wybrano spośród 15 finalistów. Mahindra Last Mile Mobility otrzymała nagrodę za inicjatywy w dziedzinie transportu elektrycznego. Kampanię PFAS-Free France wyróżniono za działania na rzecz zakazu toksycznych tak zwanych wiecznych chemikaliów.

Laureatami zostali również Niue Ocean Wide Trust za ochronę ekosystemów morskich oraz Ørsted za rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Piątą nagrodę otrzymał Bhutan za ochronę himalajskich lasów.

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Ceremonia w Mumbaju

Ceremonia odbyła się w centrum konferencyjnym Jio World Convention Centre w Mumbaju i była głównym wydarzeniem trzydniowej wizyty księcia i księżnej Walii w Indiach. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Bollywoodu, wynalazcy, przedsiębiorcy i obrońcy środowiska.

William założył Earthshot Prize za pośrednictwem swojej Royal Foundation w 2020 roku. Celem nagrody jest wspieranie wynalazców i przedsiębiorców, którzy opracowują technologie służące przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu i łagodzeniu jego skutków. Podczas wizyty w Mumbaju William i Catherine zagrali również w ulicznego krykieta, przejechali się elektryczną rikszą i spotkali się z przedstawicielami indyjskiej branży krykieta, mody i filmu.

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