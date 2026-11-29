W Wielkiej Brytanii Katarzyna, księżna Walii, opowiedziała w filmie dokumentalnym Heal o doświadczeniu leczenia raka, powrocie do zdrowia i szukaniu wsparcia w naturze. Jak podaje Variety, 30-minutowy film został wyemitowany w BBC w niedzielę i w NBC w poniedziałek.

W 2024 roku Katarzyna poinformowała o diagnozie raka, nie podając jego rodzaju. W filmie opisała czas spędzony w szpitalu jako mroczny, przerażający i dezorientujący okres, kiedy odzyskiwała przytomność, a potem ponownie ją traciła. Księżna opowiedziała także, że w tym czasie ktoś trzymał ją za rękę, nie próbując niczego wyjaśniać ani naprawiać. Nazwała taką obecność przejawem miłości.

Trzy szczyty w ciągu doby

W filmie Katarzyna podejmuje wyzwanie Three Peaks: w ciągu 24 godzin zdobywa trzy najwyższe góry Anglii, Szkocji i Walii. Na Ben Nevis w Szkocji weszła sama, a na Scafell Pike w Anglii i Snowdon w Walii — razem ze swoim bratem Jamesem Middletonem.

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Wędrówka miała zwrócić uwagę na problem i pomóc zebrać środki dla szpitala Royal Marsden, gdzie księżna była leczona. Podczas wejścia James odtworzył jej wiadomości głosowe od trójki dzieci — księcia George'a, księżniczki Charlotte i księcia Louisa. Usłyszawszy je, Katarzyna rozpłakała się i powiedziała, że dzieci dały jej powód, by wyjść ze szpitala i ukończyć wyzwanie.

Spotkania z pacjentami

Film pokazuje również spotkania księżnej z osobami, które leczą raka lub przeszły tę chorobę. Rozmawiała z pacjentami szpitala The Christie w Manchesterze oraz uczestnikami grupy wsparcia Shine Cancer Support. Katarzyna zaznaczyła, że wcześniej niemal nie rozmawiała o tym temacie poza rodziną.

Pod koniec filmu księżna powiedziała, że to, czego doświadczyła, zmieniło ją fizycznie i emocjonalnie oraz pomogło jej bardziej doceniać życie. U podnóża ostatniego szczytu powitali ją mąż, książę William, dzieci oraz rodzice — Carole i Michael Middletonowie.

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