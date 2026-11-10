Badanie z udziałem 80 302 Włochów z cukrzycą typu 2 wykazało związek między przerwaniem przyjmowania leków z grupy GLP-1 a wyższą częstością zawału serca, udaru mózgu lub zgonu z dowolnej przyczyny. Jak informuje ABC News Australia, praca została opublikowana w czasopiśmie The Lancet Regional Health — Europe.

Wyniki badania

Naukowcy przeanalizowali dane osób bez rozpoznanych chorób sercowo-naczyniowych, które miały cukrzycę typu 2 i stosowały agonistów receptora GLP-1 w latach 2004–2024. Około 60% uczestników przerwało terapię.

Wśród osób, które przestały przyjmować leki, około cztery na 100 osób przeszły zawał serca lub udar mózgu albo zmarły z dowolnej przyczyny. W grupie, która kontynuowała leczenie, taki wynik odnotowano u około dwóch na 100 uczestników. Wyższą częstość zdarzeń niepożądanych obserwowano wśród osób z otyłością.

Antonio Ceriello, kierownik badań nad cukrzycą we włoskim szpitalu IRCCS MultiMedica, zaznaczył, że siła wykrytego związku była nieoczekiwana. Jego zdaniem leki GLP-1 mogą wywierać bezpośredni ochronny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, który zanika po zakończeniu leczenia.

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Ograniczenia analizy

Nie zbierano informacji o powodach, dla których pacjenci przerywali terapię, dlatego badanie nie dowodzi, że to właśnie odstawienie leków spowodowało gorsze wyniki. Uczestnicy, którzy przerwali leczenie, mogli mieć gorszy stan zdrowia lub inne medyczne powody takiej decyzji.

Analiza nie obejmowała pacjentów przyjmujących tyrzepatyd, znany pod nazwą handlową Mounjaro. Semaglutyd, sprzedawany jako Ozempic i Wegovy, stosowała jedynie niewielka część uczestników; większość przyjmowała liraglutyd lub dulaglutyd.

Eksperci, którzy nie uczestniczyli w pracy, podkreślili potrzebę dalszych badań nad długoterminowymi skutkami stosowania i odstawiania leków GLP-1. Osobom z cukrzycą typu 2, które rozważają zakończenie takiej terapii, zaleca się omówienie tego z lekarzem lub innym specjalistą medycznym.

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