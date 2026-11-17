We Włoszech retrospektywne badanie z udziałem ponad 80 tys. osób z cukrzycą typu 2 wykazało związek między przerwaniem terapii agonistami receptora GLP-1 a większą częstością zawału serca, udaru mózgu lub zgonu z dowolnej przyczyny. Do analizy nie włączono pacjentów, którzy na początku leczenia mieli już poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe.

Jak podaje News-Medical, badacze wykorzystali dane z 301 poradni diabetologicznych we Włoszech, zebrane w latach 2004–2024. Przeanalizowali leczenie 80 302 osób, które otrzymały co najmniej jedną receptę na leki z tej klasy. Za przerwanie terapii uznano brak recepty na GLP-1 podczas dwóch lub więcej kolejnych wizyt.

Spośród 80 302 pacjentów 48 615 przerwało leczenie, a 31 687 je kontynuowało. Średni czas stosowania leków wyniósł 1,21 roku w grupie, która przerwała terapię, oraz 2,97 roku wśród osób, które ją kontynuowały.

Częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych

Po dopasowaniu cech uczestników każda grupa liczyła po 28 713 osób. Częstość złożonego punktu końcowego — niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego, niezakończonego zgonem udaru mózgu lub zgonu z dowolnej przyczyny — po przerwaniu terapii wyniosła 3,94 przypadku na 100 osobo-lat, wobec 1,96 przypadku na 100 osobo-lat podczas leczenia.

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Częstość zgonów z wszystkich przyczyn wyniosła 2,23 przypadku na 100 osobo-lat po odstawieniu leków i 0,48 przypadku na 100 osobo-lat w trakcie terapii. Podobne wyniki uzyskano również w dodatkowych analizach; związek był wyraźniejszy wśród osób z otyłością.

Ograniczenia wniosków

Autorzy zauważyli, że większość mierzonych czynników ryzyka w chwili przerwania leczenia była podobna do wartości wyjściowych lub nawet się poprawiła. Po odstawieniu terapii odnotowano jedynie umiarkowany powrót masy ciała i nie stwierdzono pogorszenia kontroli poziomu glukozy.

Jednocześnie badanie ma charakter obserwacyjny i nie dowodzi, że samo przerwanie stosowania leków spowodowało zdarzenia sercowo-naczyniowe lub zgony. Badacze nie dysponowali danymi dotyczącymi powodów odstawienia leków, okoliczności społeczno-ekonomicznych ani konkretnych przyczyn zgonu. Przypuszczali, że na wyniki mogły wpływać nieuwzględnione czynniki, w tym pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, rozwój zespołu kruchości lub chorób nowotworowych.

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