Prywatne szkoły w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich muszą zgłaszać władzom uczniów, którzy byli nieobecni przez pięć kolejnych dni bez wyjaśnienia. Zgłoszenie będzie również wymagane, jeśli nieusprawiedliwiona nieobecność wyniesie 10% lub więcej dni szkolnych ucznia w trakcie semestru, informuje The National.

Nowe wymagania dla szkół

Zasady wprowadził Dubajski Urząd Wiedzy i Rozwoju Zasobów Ludzkich (KHDA) w ramach polityki ochrony i bezpieczeństwa uczniów. Ma ona wzmocnić odpowiedzialność placówek edukacyjnych za identyfikowanie możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci.

Szkoły muszą prowadzić dokładną ewidencję obecności, ustalać przyczyny powtarzających się lub niewyjaśnionych nieobecności oraz wykrywać schematy, które mogą wskazywać, że uczeń potrzebuje dodatkowego wsparcia lub ochrony. Jeżeli istnieją podstawy, by sądzić, że dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie, pracownicy nie mogą czekać na osiągnięcie progów pięciu dni lub 10%: sprawę należy natychmiast przekazać wyznaczonemu pracownikowi odpowiedzialnemu za ochronę uczniów.

W przypadku uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji placówki mogą wprowadzać bardziej rygorystyczne monitorowanie obecności, aby interweniować wcześniej. Szkoły muszą również śledzić powtarzające się krótkie nieobecności w ciągu dnia szkolnego, w tym częste wizyty w toalecie lub szkolnym gabinecie medycznym, jeśli może to wskazywać na zagrożenie dla bezpieczeństwa ucznia.

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Kontakt z rodzinami i różne zasady

W odniesieniu do uczniów poniżej 18. roku życia szkoły muszą kontaktować się z rodzicami, opiekunami prawnymi lub osobami sprawującymi opiekę, aby ustalić przyczynę nieobecności. Z uczniami w wieku 18 lat i starszymi placówki powinny kontaktować się bezpośrednio; rodzinę można zaangażować wyłącznie za zgodą ucznia lub gdy istnieje ryzyko wyrządzenia szkody.

Polityka obejmuje również uniwersytety, placówki kształcenia zawodowego i technicznego oraz centra wczesnego rozwoju, jednak wymagania dotyczące ewidencji obecności są dla nich inne. Uniwersytety oraz placówki kształcenia zawodowego i technicznego nie podlegają automatycznie progom pięciu dni i 10%, lecz muszą ustalić własne wskaźniki, uwzględniając naukę wieczorową, zdalną i w niepełnym wymiarze.

Placówki edukacyjne muszą również mieć pisemne procedury na wypadek, gdy ucznia nie można znaleźć w ciągu dnia szkolnego. Takie przypadki należy natychmiast przekazywać pracownikom odpowiedzialnym za ochronę uczniów oraz kierownictwu placówki, w razie potrzeby powiadamiając rodziców i odpowiednie organy.

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