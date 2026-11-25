W USA sprzedawcy procesorów graficznych Nvidia szukają nowych nabywców po zaostrzeniu zasad ograniczających zdalny dostęp firm powiązanych z Chinami do zaawansowanej mocy obliczeniowej dla sztucznej inteligencji. Jak informuje CNBC, po ogłoszeniu nowych środków na rynku pojawiła się nietypowo duża liczba ofert sprzedaży GPU Nvidia.

Nowe zasady dostępu do mocy obliczeniowej

Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA 16 listopada ogłosiło tymczasową ostateczną zasadę, która weszła w życie 19 listopada. Ogranicza ona niektóre modele działania zagranicznych centrów danych, w ramach których klienci powiązani z Chinami mogą uzyskiwać znaczne ilości zaawansowanej mocy obliczeniowej.

Nowe ograniczenia są częścią zaostrzenia kontroli nad obchodzeniem restrykcji eksportowych. Restrykcje te faktycznie zakazują bezpośredniej sprzedaży Chinom najbardziej zaawansowanych chipów Nvidia, jednak chińskie firmy mogły uzyskiwać do nich zdalny dostęp za pośrednictwem centrów danych za granicą.

Oferty dotyczące tysięcy GPU

Według trzech rozmówców CNBC wzrost liczby GPU wystawionych na sprzedaż jest bezpośrednio związany z nową zasadą. Prezes platformy infrastruktury AI GPU Mart, Jack Duhamel, poinformował, że jedna z firm wprost wyjaśniła zamiar sprzedaży chipów Nvidia nowymi amerykańskimi ograniczeniami.

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Dwóch rozmówców, którzy chcieli pozostać anonimowi, stwierdziło, że sprzedawcy prawdopodobnie próbują pozbyć się chipów pierwotnie przeznaczonych dla centrów danych, w których chińskie firmy miały wynajmować dostęp do mocy obliczeniowej. Duhamel i jeden z rozmówców poinformowali również o ofertach znalezienia nabywców na tysiące GPU B300, jednego z najnowocześniejszych produktów Nvidia.

Nvidia odmówiła komentarza, a Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa nie odpowiedziało na zapytanie CNBC. Przedstawiciel handlowy USA Jamieson Greer powiedział, że nowe zasady mają zamknąć luki, w tym możliwość pośredniego dostępu do zaawansowanych chipów przez centra danych w państwach trzecich.

Podczas telekonferencji dotyczącej wyników za trzeci kwartał 17 listopada ówczesna pełniąca obowiązki dyrektorki generalnej Nvidia, Colette Kress, powiedziała, że firma nadal analizuje nowe ograniczenia. Jednocześnie oczekiwała, że wyniki Nvidia pozostaną wysokie, ponieważ popyt na chipy znacznie przewyższa podaż.

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