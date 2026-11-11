W Chinach łączna sprzedaż w ramach festiwalu zniżek z okazji Dnia Singli, przypadającego na 11 listopada, według stanu na 31 października przekroczyła 1 bln juanów, czyli 154 mld dolarów. Ogólnie odpowiada to wynikowi z analogicznego okresu ubiegłego roku, wynika z danych platformy Syntun, o których informuje Asharq Al-Awsat.

Dzień Singli jest największym chińskim festiwalem zakupów online i rozpoczyna się kilka tygodni przed 11 listopada. W 2025 roku całkowita wartość sprzedaży podczas kampanii osiągnęła rekordowe niemal 1,7 bln juanów, czyli 254 mld dolarów. Publikacja zauważa, że detaliści zwiększali ten wskaźnik przede wszystkim dzięki wydłużaniu okresu wyprzedaży.

Ostrożność kupujących

Popyt konsumpcyjny w Chinach ogranicza przedłużający się spadek w sektorze nieruchomości, który odbił się na zaufaniu gospodarstw domowych. Ceny mieszkań spadły o około 20% lub więcej w porównaniu ze szczytem z 2021 roku, przy czym silniej ucierpiały mniejsze miasta i rynek wtórny.

Od stycznia do września gospodarka Chin wzrosła o 4,6% rok do roku, jednak znaczną część tego wzrostu zapewnił eksport. Sprzedaż detaliczna dóbr konsumpcyjnych w tym samym okresie wzrosła jedynie o 1,1% rok do roku.

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Dyrektor zarządzający China Market Research Group w Szanghaju Shaun Rein stwierdził, że chińscy konsumenci z klasy średniej stracili znaczną część pewności siebie, a zniżki podczas festiwalu nie są już tak korzystne jak wcześniej. Założycielka firmy badawczej ApertureChina Yaling Jiang nazwała to zjawisko „zmęczeniem zniżkami”, ponieważ promocje obowiązują obecnie przez cały rok na wielu platformach.

Stawka na AI i wybrane kategorie

Platformy internetowe Alibaba Taobao i Tmall jeszcze przed rozpoczęciem kampanii zintegrowały AI Qwen, aby pomagać użytkownikom w zamówieniach i rekomendacjach produktów. Po raz pierwszy podczas festiwalu oferowane są także plany taryfowe na tokeny AI.

Jednocześnie niektóre kategorie wykazują bardziej stabilny popyt. Według WPIC Marketing + Technologies w ciągu 12 miesięcy do września sprzedaż online importowanego oleju rybiego wzrosła niemal o 43% rok do roku. Sprzedaż suplementów na sen, stawy i wzmacnianie kości zwiększyła się o 28–37%.

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