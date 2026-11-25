W USA sprzedaż nowych domów w październiku wzrosła o 14,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Według Anadolu Agency, powołującej się na Departament Handlu USA, skorygowane sezonowo roczne tempo sprzedaży wyniosło 701 tys. jednostek. Resort opublikował dane w środę.

Sprzedaż przekroczyła prognozę

Prognoza rynkowa na październik zakładała sprzedaż na poziomie 650 tys. jednostek w skorygowanym sezonowo ujęciu rocznym. Tym samym faktyczny wskaźnik okazał się wyższy od oczekiwań rynku.

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Wzrost sprzedaży w październiku nastąpił po wrześniowym spadku. We wrześniu sprzedaż nowych domów spadła o 9,7% w ujęciu miesięcznym i wyniosła 614 tys. jednostek w skorygowanym sezonowo ujęciu rocznym.

Dynamika cen

W ujęciu rocznym sprzedaż nowych domów w październiku wzrosła o 7,5% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. Jednocześnie mediana ceny sprzedanego nowego domu w USA spadła o 3,2% rok do roku, do 391 300 dolarów.

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