Sprzedaż w pełni elektrycznych samochodów w Europie w październiku 2026 roku wzrosła o 49% w porównaniu z październikiem ubiegłego roku. Łączna sprzedaż pojazdów elektrycznych, w tym modeli w pełni elektrycznych i hybryd plug-in, wyniosła 510 tys. sztuk — o 36% więcej rok do roku, informuje Electrek, powołując się na dane Benchmark Mineral Intelligence.

Jednocześnie w porównaniu z wrześniem europejski rynek pojazdów elektrycznych skurczył się o 17%. Wrześniowe wyniki były rekordowe, w szczególności ze względu na zmianę tablic rejestracyjnych w Wielkiej Brytanii, która odbywa się dwa razy w roku. W pierwszych 10 miesiącach roku w Europie sprzedano 4,5 mln pojazdów elektrycznych, o 31% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku.

Niemcy, Wielka Brytania i Portugalia

W Niemczech udział pojazdów elektrycznych przekroczył 45% całej sprzedaży nowych samochodów — to najwyższy wskaźnik od grudnia 2022 roku. Sprzedaż w pełni elektrycznych samochodów w kraju wzrosła o niemal 80% rok do roku, do ponad 95 tys. sztuk.

W Wielkiej Brytanii sprzedaż pojazdów elektrycznych zwiększyła się o 30%. W Portugalii pojazdy elektryczne zapewniły 55% sprzedaży nowych samochodów w październiku.

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Rynek światowy i sytuacja w Chinach

Na świecie w październiku sprzedano 2,09 mln pojazdów elektrycznych, o 8% więcej niż rok wcześniej, ale o 3% mniej niż we wrześniu. Łączna globalna sprzedaż od stycznia do października osiągnęła 17,5 mln sztuk, rosnąc o 5% rok do roku.

W Chinach w ciągu miesiąca sprzedano 1,14 mln pojazdów elektrycznych: było to o 5% więcej niż we wrześniu, ale o 12% mniej rok do roku. Jednocześnie eksport chińskich osobowych pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii, do których należą BEV i hybrydy plug-in, niemal osiągnął 600 tys. sztuk w październiku i ustanowił miesięczny rekord.

W Ameryce Północnej sprzedaż pojazdów elektrycznych wzrosła o 24% — do 130 tys. samochodów, po raz pierwszy od początku 2026 roku wykazując wzrost rok do roku. Jednak Benchmark Mineral Intelligence zaznacza, że porównanie dotyczy października 2025 roku, gdy po wygaśnięciu federalnej ulgi podatkowej w USA sprzedaż gwałtownie spadła.

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