Dyrektor wykonawczy Światowego Programu Żywnościowego ONZ Luke Lindberg oświadczył, że zagrożenia wojenne dla kluczowych szlaków morskich na Bliskim Wschodzie i Morzu Czarnym mogą zwiększyć koszty agencji o 727 mln dolarów do połowy 2027 roku. Jak powiedział, może to zagrozić pomocy żywnościowej dla kolejnych 7,3 mln osób, informuje Korea Herald.

Apel o nowy korytarz czarnomorski

Lindberg wezwał dyplomatów do zapewnienia bezpiecznego transportu ukraińskiego zboża oraz zboża z Rosji, państwa-agresora, przez Morze Czarne. Zaproponował wzorowanie się na Czarnomorskiej Inicjatywie Zbożowej, która działała w latach 2022–2023 za pośrednictwem ONZ i umożliwiła bezpieczny eksport niemal 33 mln ton ukraińskiego zboża.

Według szefa WFP nowe porozumienie powinno obejmować eksport zarówno z Ukrainy, jak i z Rosji, aby było akceptowalne dla stron. Wezwał również do znalezienia szybkiego rozwiązania, aby około 10 mln ton ukraińskiego i rosyjskiego zboża, które już jest przechowywane w silosach, trafiło do osób potrzebujących pomocy.

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Rosnące koszty i ryzyko głodu

Lindberg poinformował Radę Bezpieczeństwa ONZ, że ograniczenia eksportu żywności i dostaw zasobów dla rolnictwa przez Cieśninę Ormuz, cieśninę Bab al-Mandab i Morze Czarne są pogłębiane przez wstrząsy klimatyczne, w tym zjawisko El Niño. Według niego 266 mln ludzi na świecie już doświadcza ostrego głodu, a w niektórych częściach Sudanu, Sudanu Południowego i Somalii istnieje ryzyko klęski głodu.

Szef WFP oświadczył także, że do połowy października liczba statków z pszenicą i kukurydzą, które przepłynęły przez Bosfor, była o 63% niższa niż w analogicznym okresie 2025 roku. Jak powiedział, odnotowano ponad 300 ataków, a co najmniej 40 członków załóg zginęło. W rezultacie około 10 mln ton rosyjskiej i ukraińskiej pszenicy może nie trafić w tym roku na światowe rynki — taka ilość wystarczyłaby do wyżywienia 44 mln ludzi.

WFP już obniżył cel pomocy żywnościowej na 2027 rok do 91 mln osób ze 110 mln w tym roku. Dodatkowe koszty mogą jeszcze bardziej ograniczyć zasięg programów agencji.

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