W Indiach roczna inflacja żywnościowa przyspieszyła we wrześniu do 7,74% w związku ze wzrostem cen podstawowych produktów, podczas gdy słaby monsun stwarza ryzyko dla przyszłych zbiorów upraw ozimych. Ogólny poziom inflacji w kraju wyniósł 5,54%, zbliżając się do górnej granicy, wynoszącego 6%, przedziału docelowego Banku Rezerw Indii, podaje The Japan Times.

Miliony rolników, przede wszystkim na południu i zachodzie kraju, zmagają się z niedoborem wody przed siewem upraw ozimych. W dystrykcie Dżalna w stanie Maharasztra spadło w tym roku około 48% mniej deszczu niż średnio. Rolnik ze wsi Radżewadi, Amarsingh Ghusinge, powiedział, że nie może zasiać pszenicy i ciecierzycy z powodu niewystarczającej wilgotności gleby i braku środków.

Ryzyko dla zbiorów

Słabe deszcze monsunowe zmuszają rolników do siewu upraw ozimych w niekorzystnych warunkach, co zwiększa ryzyko słabego wzrostu roślin i niższych plonów. Może to dodatkowo nasilić wzrost cen cukru, roślin strączkowych, pszenicy i ryżu, które już drożeją w związku z silnym zjawiskiem El Niño.

Drożeją również cebula, mleko i produkty drobiarskie. Główny ekonomista India Ratings and Research, Devendra Pant, przypuszcza, że inflacja żywnościowa w okresie od października do grudnia może osiągnąć około 10% z powodu słabych opadów, wyższych cen światowych i osłabienia rupii. Jego zdaniem może to skłonić bank centralny do dalszego podnoszenia stóp procentowych.

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Ceny produktów białkowych

Jednym z głównych czynników inflacji stały się produkty białkowe. We wrześniu tempo wzrostu cen mięsa spowolniło do 8,7%, wobec 12% w sierpniu. Jednocześnie inflacja cen mleka, innych produktów mlecznych i jaj przyspieszyła z 4,8% do 5,1%.

Producenci drobiu nie przerzucili jeszcze w pełni na nabywców wyższych kosztów pasz, które składają się głównie z kukurydzy i soi. Uddhav Ahire, prezes Anand Agro Group, oczekuje, że ceny brojlerów mogą wzrosnąć od stycznia z powodu droższych pasz i ograniczonej podaży.

Ceny cukru wzrosły w ciągu ostatniego roku o prawie 30%. Rząd Indii zezwolił na bezcłowy import 1 mln ton cukru, aby zmniejszyć niedobór: według przytoczonych przez źródło szacunków konsumpcja w tym roku przekroczy 29 mln ton, podczas gdy produkcja wyniesie mniej niż 27,5 mln ton. Jednocześnie drogi import, słabsza rupia i wyższe koszty transportu ograniczają możliwość powstrzymania cen dzięki dostawom z zagranicy.

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