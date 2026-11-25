Inflacja żywnościowa w Indiach osiągnęła w październiku 8,94%, podczas gdy ogólna inflacja detaliczna wyniosła 6,09%, wobec 5,54% we wrześniu, podaje BBC News. Największy wzrost cen żywności odczuli mieszkańcy obszarów wiejskich, gdzie wskaźnik osiągnął 9,09%, w porównaniu z 8,68% w miastach.

Drożeją warzywa, ryż i gaz

Ekonomiści wiążą wzrost cen żywności z zakłóceniami pogodowymi, niedoborami podaży i rosnącymi kosztami zasobów wykorzystywanych w produkcji. Niemal 60% indyjskich gruntów rolnych zależy od opadów, a tegoroczny monsun południowo-zachodni był o 13% słabszy od normy i nierównomiernie rozłożył się na terenie kraju.

Według szacunków firmy analitycznej Crisil koszt domowego wegetariańskiego thali — tradycyjnego zestawu dań — wzrósł w październiku o 12% rok do roku. Wariant niewegetariański podrożał o 9%. Na cenę wegetariańskiego thali wpłynęły wyższe ceny cebuli, pomidorów, innych warzyw, oleju spożywczego, ryżu i gazu do gotowania.

Ceny ryżu wzrosły w ciągu roku o około 10%, roślin strączkowych o 8%, oleju spożywczego o 13%, a gazu LPG o 10%. Przedstawiciel Crisil Pushan Sharma zaznaczył, że wzrost cen nie ogranicza się już do kilku towarów, lecz staje się szerszy.

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Największa presja na biedne gospodarstwa domowe

Żywność i napoje stanowią 36,75% koszyka towarów i usług, na podstawie którego w Indiach mierzy się inflację konsumencką. Choć udział ten spadł z 45,86% w poprzedniej serii obliczeń, żywność pozostaje głównym czynnikiem inflacji i szczególnie mocno wpływa na rodziny o niskich dochodach.

Według obliczeń głównego ekonomisty Crisil, Dharmakirtiego Joshiego, inflacja dla 20% najbiedniejszych gospodarstw domowych na wsi wyniosła w październiku 6,9%, podczas gdy dla 20% najbogatszych — 6,5%. W miastach odpowiednie wskaźniki wyniosły 6,1% i 5,3%.

Specjaliści zwracają również uwagę na problemy z przechowywaniem, sortowaniem, przetwarzaniem i transportem produktów łatwo psujących się. Cebula i pomidory są szczególnie podatne na sezonowe skoki cen, podczas gdy ryż i pszenica drożeją wolniej, lecz ich wysokie ceny mogą utrzymywać się dłużej. Jednocześnie rządowe zapasy zbóż przekraczają minimalnie ustalone poziomy, a program bezpłatnego wyżywienia obejmuje około 800 milionów osób.

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