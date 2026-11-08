Seo Kyoung-duk, profesor Uniwersytetu Kobiecego Sungshin, oświadczył, że w ogłoszeniach na południowokoreańskich platformach handlowych Coupang i Naver hanbok, tradycyjny koreański strój, jest oznaczany jako hanfu, tradycyjny chiński ubiór. Informuje o tym Korea Herald.

Apel o sprawdzanie ogłoszeń

W poście na Facebooku profesor wymienił także Gmarket i 11st. Według niego sprzedawcy na dużych koreańskich marketplace’ach używali nazw „hanbok” i „hanfu” zamiennie. Seo Kyoung-duk wezwał platformy do kontrolowania ogłoszeń zewnętrznych sprzedawców i dopilnowania, aby te rodzaje odzieży były wyraźnie rozróżniane w opisach produktów.

Profesor podkreślił, że hanbok i hanfu to różne rodzaje stroju. Jego zdaniem, choć marketplace’y przede wszystkim zapewniają sprzedawcom miejsce do wystawiania produktów, powinny zapobiegać takim przypadkom poprzez stałe monitorowanie. Dodał, że chińską odzież można sprzedawać, jednak należy ją dokładnie oznaczać.

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Podobne przypadki na platformach międzynarodowych

Dwa dni wcześniej Seo Kyoung-duk zwrócił uwagę na podobne ogłoszenia na AliExpress. Poinformował, że Koreańczycy mieszkający za granicą zwrócili jego uwagę na to, iż ta chińska platforma łączyła hanbok i hanfu w jednej kategorii. Profesor wezwał AliExpress do rozdzielenia tych kategorii, aby kupujący mogli odróżniać stroje.

Według materiału w grudniu 2025 roku YTN informował o sprzedawcach na Amazonie, którzy oznaczali hanfu jako hanbok. W lutym 2024 roku stacja również pisała, że hanfu pojawiało się na AliExpress i Temu w kategorii „chiński hanbok”. Seo Kyoung-duk oświadczył, że planuje współpracować z Koreańczykami za granicą, aby wykrywać i korygować wprowadzające w błąd ogłoszenia dotyczące koreańskich produktów kulturowych na dużych międzynarodowych serwisach handlowych.

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