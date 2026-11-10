Nadwyżka w handlu zagranicznym Chin w pierwszych 10 miesiącach 2026 roku przekroczyła 1 bln dolarów. Wzrost wskaźnika wspierała sprzedaż produktów wysokiej technologii w warunkach globalnej rywalizacji o rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji.

Eksport rekompensuje słaby popyt krajowy

Jak informuje The Japan Times, Pekin coraz bardziej polega na popycie zewnętrznym, aby wspierać gospodarkę. Konsumpcja krajowa pozostaje w Chinach ograniczona, a spadek na rynku nieruchomości trwa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Analitycy oczekują, że globalny boom inwestycyjny w dziedzinie AI może wspierać popyt na chińskie towary technologiczne do 2027 roku. Jednocześnie ostrzegają, że głębsza zależność od rynków zagranicznych czyni Chiny bardziej podatnymi na protekcjonistyczne działania innych państw i może ukrywać trwałe problemy gospodarki krajowej.

Szczyt APEC w Shenzhen

Dane handlowe opublikowano przed szczytem Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen, który ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Oczekuje się, że prezydent Chin Xi Jinping i prezydent USA Donald Trump spotkają się po raz trzeci w tym roku. Wśród tematów spotkania mogą znaleźć się szersze relacje gospodarcze obu państw i polityka celna.

Czytaj nas na