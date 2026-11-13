Związek zawodowy pracowników zakładu amerykańskiej firmy Micron Technology w Taoyuan na Tajwanie poinformował o wycofaniu się z dalszych negocjacji z firmą w sprawie wprowadzenia nowego systemu podziału zysków. Organizacja przyznała, że jej kampania nie osiągnęła celu, nazywając wynik „naszą porażką”.

Jak podaje Taipei Times, Micron przez kilka tygodni prowadził rozmowy dotyczące wynagrodzeń ze związkiem reprezentującym setki pracowników zakładu w Taoyuan. Firma produkuje na Tajwanie około 50–60% swoich układów pamięci.

Groźby strajku

Ponad 2 tysiące pracowników groziło strajkiem, domagając się większego udziału w zyskach firmy w obliczu rosnącego popytu na chipy dla centrów danych sztucznej inteligencji. Ostatecznie pracę na jeden dzień przerwało tylko kilku pracowników.

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Związek oświadczył, że jego członkowie mogą podpisać porozumienie, które — według związku — przewiduje zrzeczenie się prawa do przyszłych sporów, aby otrzymać premie i inne nowe świadczenia pracownicze. Jednocześnie organizacja poinformowała, że nie będzie już uczestniczyć w negocjacjach zaplanowanych na najbliższy wtorek.

Stanowisko firmy

Micron zaprzeczył, że wymagał od pracowników podpisywania indywidualnych umów lub zrzeczenia się jakichkolwiek praw. Firma oświadczyła, że szanuje ustawowe prawo pracowników do tworzenia związków zawodowych i prowadzenia negocjacji zbiorowych oraz zamierza kontynuować konstruktywny dialog ze związkiem w Taoyuan.

W większym zakładzie Micron w Taichungu związek reprezentujący tysiące pracowników zawarł w ubiegłym miesiącu porozumienie z firmą po osiągnięciu ustaleń w szeregu kwestii. Prezes Micron Memory Taiwan Lu Donghui poinformował, że firma zgodziła się wprowadzić kwartalną premię z tytułu podziału zysków oprócz rocznej premii oraz zwiększyć składki do funduszu emerytalnego.

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