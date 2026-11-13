W Korei Południowej związek zawodowy Samsung Biologics przeprowadzi głosowanie online w sprawie przystąpienia do Federacji Koreańskich Związków Zawodowych (FKTU). Głosowanie potrwa od piątku do wtorku, w czasie drugiego częściowego strajku pracowników firmy i przed wznowieniem negocjacji zbiorowych z kierownictwem, informuje Korea Herald.

Częściowy strajk trwa od 6 listopada

Według publikacji w strajku, który rozpoczął się 6 listopada i ma potrwać do 27 listopada, uczestniczy około 500 członków związku. Do akcji przystąpili pracownicy działów kontroli i zapewnienia jakości, mikrobiologii, logistyki, wsparcia produkcji oraz funkcji produkcyjnych.

Związek wezwał uczestników, aby nie wykonywali pracy wstrzymanej z powodu strajku. Pracownikom spoza wyznaczonych grup strajkowych polecono także odmawiać zastępowania kolegów na takich stanowiskach. Samsung Biologics oświadczył jednocześnie, że akcja nie spowodowała dotąd zakłóceń w produkcji.

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Ograniczenia sądowe i negocjacje

Częściowy format strajku wiąże się z orzeczeniem sądu, które ograniczyło działania strajkowe w kluczowych operacjach produkcyjnych. Sąd rozszerzył do dziewięciu kategorii listę prac objętych ograniczeniami. Następnie związek skupił się na pomocniczych i pośrednich funkcjach produkcyjnych.

Związek, liczący około 4 tys. członków, oświadczył, że potrzebuje wsparcia organizacji związkowej wyższego szczebla z powodu ograniczonych możliwości na poziomie przedsiębiorstwa. W głosowaniu mogą uczestniczyć wszyscy jego członkowie. Zatwierdzenie przystąpienia wymaga udziału większości zarejestrowanych członków oraz poparcia większości głosujących.

Strony planują wznowić negocjacje we wtorek po fiasku intensywnych konsultacji zaplanowanych na 3 listopada. Kierownictwo poprosiło o ich odroczenie o dwa tygodnie, powołując się na problemy z zaufaniem oraz żądanie związku dotyczące zastąpienia niektórych członków zespołu negocjacyjnego. Związek oskarżył firmę o jednostronne wycofanie się z negocjacji. Obie strony twierdzą, że pozostają otwarte na dialog.

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