W Uitenhage Provincial Hospital w Kariedze w RPA związek zawodowy Hospersa domaga się wzmocnienia ochrony po nocnym starciu na oddziale urazowym. Według przedstawicielki związku Thembisy Witbooi podczas incydentu zaatakowano ochroniarzy, a drzwi, okna i inne mienie szpitala zostały uszkodzone, informuje Daily Maverick.

Konflikt przy oddziale urazowym

Według Witbooi konflikt rozpoczął się po tym, jak pacjent przybył na oddział z kilkoma krewnymi. Zasady szpitala pozwalają, by pacjentowi towarzyszyła tylko jedna osoba. Pacjenta zakwalifikowano do żółtej kategorii triage, co oznacza potrzebę pilnej pomocy, ale bez bezpośredniego zagrożenia życia.

Witbooi oświadczyła, że krewni pacjenta mogli być pod wpływem alkoholu. Według niej, po tym jak ochrona nie wpuściła ich na oddział urazowy, pacjent wyszedł na zewnątrz i wezwał krewnych do przeciwstawienia się pracownikom medycznym. Krewni mieli rzekomo próbować siłą dostać się do strefy z ograniczonym dostępem, co doprowadziło do starcia z ochroną.

Przedstawicielka związku twierdzi, że podczas starcia rzucano kamieniami w szklane drzwi, rozbijając kilka z nich, a także rzucano wózkami inwalidzkimi i popychano łóżka szpitalne.

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Żądania związku

Rzecznik Departamentu Zdrowia Prowincji Przylądkowej Wschodniej Siyanda Manana poinformował, że departament otrzymał zgłoszenie o incydencie około godziny 1:10 24 października. Według niego mężczyznę przewieziono na komisariat, gdzie w pisemnym oświadczeniu przyznał, że wraz z żoną uszkodził drzwi i okna szpitala, oraz zobowiązał się do pełnego pokrycia szkód.

Manana zaznaczył, że w chwili jego komentarza sprawa nie została jeszcze wszczęta. Wśród możliwych zarzutów wymienił napaść, umyślne uszkodzenie mienia oraz naruszenie ustawy o dostępie do obiektów publicznych i pojazdów.

Hospersa twierdzi, że pracownicy placówki regularnie spotykają się z przemocą i przychodzą do pracy ze strachem. Obecnie w pobliżu oddziału urazowego dyżuruje dwóch ochroniarzy, jednak związek domaga się zwiększenia ich liczby na oddziale i w całym szpitalu, a także wprowadzenia surowszej kontroli przy głównym wejściu. Departament Zdrowia poinformował, że prowadzi okresowe audyty bezpieczeństwa oraz korzysta z kamer monitoringu i przycisków alarmowych połączonych z całodobową uzbrojoną służbą interwencyjną.

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